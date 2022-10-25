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Neslim Güngen’den önce şarkı sonra kitap
MAGAZİN
25.10.2022, 09:46
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Güzellik sektörünün önde gelen ismi Neslim Güngen, “Zorla Güzellik Olur” şarkısının ardından aynı isimli bir kitap yazdı.
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