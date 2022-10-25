Neslim Güngen’den önce şarkı sonra kitap

MAGAZİN 25.10.2022, 09:46
Neslim Güngen’den önce şarkı sonra kitap

Güzellik sektörünün önde gelen ismi Neslim Güngen, “Zorla Güzellik Olur” şarkısının ardından aynı isimli bir kitap yazdı.