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Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da 3 güzelle yakalanan Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül'ü de alarak Azerbaycan'a gitti. Aldatma iddialarına kulaklarını tıkayan ünlü çift Azerbaycan'da katıldıkları bir programda hayranlarıyla bir araya geldiler. Konuklardan biri tarafından ihanet iddialarına yönelik gelen soru karşısında sinirlerine hakim olamayan Neslihan Atagül,"Bunu mu merak ediyorsun. Gördüğüne neden inanmıyorsun?" şeklinde cevap verdi.

Araya giren Kadir Doğulu ise,"Neden bu soruları kendinize sormuyorsunuz" diyerek eşi Atagül'ü aldattığına yönelik çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi