Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da baş harfi S. olan bir kadınla görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan görüntüler sonrası aldatma iddialarına karşı sessizliğini bozan Neslihan Atagül, yakın çevresine "Ortam gürültülü normal yani kulaktan kulağa konuşmaları" dediği ve konunun üstünde durmadığı öne sürüldü.

Neslihan Atagül aldatıldı mı ? Kadir Doğulu'nun görüntüleri olay oldu! | Magazin

Sosyal medya kullanıcıları Neslihan Atagül'ün aldatma iddialarına verdiği cevabı,  ATV'de yayınlanan Kırgın çiçekler dizisinde meşhur olan "Kemalim Yapmaz" repliğine benzettiler

Kemal'im yapmaz'' dedi... - Kırgın Çiçekler 72. Bölüm - YouTube

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Kadir Doğulu Aldatma İddialarına Karşı Sessizliğini Bozdu:" Benim Neslihan'dan Başka İmam Nikahlı Eşim Yok" Kadir Doğulu Aldatma İddialarına Karşı Sessizliğini Bozdu:" Benim Neslihan'dan Başka İmam Nikahlı Eşim Yok"