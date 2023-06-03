Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti son zamanlarda çift, ihanet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun kadınlarla samimi görüntüleri çıktıktan sonra, Atagül'de dün akşam bir etkinliğe katıldı ve iddialı kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Neslihan Atagül Dekoltesiyle Tüm Dikkatlari Üzerine Çekti

Atagül, mavi derin sırt dekolteli iç çamaşırsız bir mini elbise tercih ederken ve sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yaptı. Cesur kıyafetiyle konuşulan Atagül, etkinlikte yaptığı dansla da tüm gözleri üzerine çekti. Gazete Magazin'in sorularını yanıtlayan Atagül, çıkan ihanet haberleriyle ilgili olarak, "Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde" dedi.