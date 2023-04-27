Konuyla ilgili, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Geçtiğimiz sene Kadir Doğulu ile ilgili bazı iddiaları gündeme ilk taşıyan isim ses sanatçısı ve yazar Onur Akay olmuştu. Kadir Doğulu ise “Onu o haberi çıkarana sorun. Allah o haberi çıkaranın yardımcısı olsun.” ifadelerini kullanarak Akay’a göndermede bulunmuştu.

Onur Akay ise “Allah o aldatanın yardımcısı olsun!” başlıklı bugünkü yazısında, “Neslihan, Kadir’den öyle bir şey istemiş ki, onu da aldatana sorun. Allah o aldatanın yardımcısı olsun.” ifadelerini kullanarak Doğulu’ya göndermede bulundu. Ayrıca Onur Akay, konu ile ilgili yazısında Neslihan Atagül’ün boşanma davası için avukatına talimat verdiğini de açıkladı.

Akay, “Kadir Doğulu'nun iki kadınla yakın temasta bulunduğu ve çevredekiler tarafından kayıt altına alınan görüntüleri, sosyal medyada ve magazin programlarında konuşulmaya devam ediyor. Maalesef görüntüler sadece gördüklerinizle sınırlı değil. O gün çekim yapan insanlar Kadir Doğulu’nun birçok hatalı davranışını kayıt altına alarak, eşi Neslihan Atagül’ün de izlemesini sağladılar. Yani Neslihan, sosyal medyada ve ekranlarda eşi ile ilgili dönen videoların daha beterini izledi. Ayrıca yaşananları duyan Neslihan’ın annesi de duruma el koydu ve kızını yanına alarak Kadir’le evlerini ayırdı. Bu arada Neslihan Atagül boşanıyor, avukatına talimat verdi ve kısa süre sonra boşanma davası açılıyor. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun, Neslihan Atagül’den özür dilediğini de söylediler. Neslihan Kadir’den öyle bir şey istemiş ki, onu da aldatana sorun. Allah o aldatanın yardımcısı olsun.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Serra Arıtürk’ün Onur Akay’a hakaret davası açtığı da öğrenildi.

