Azerbaycan'a tatile giden Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu boşanma haberlerine katıldıkları programda açıklık getirdiler. Hayranlarından gelen sorulara agresif yanıtlar veren Atagül, "Hayatta bana annemden,kardeşimden daha yakın birisi varsa o da eşim Kadir Doğulu'dur" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz programına katılan bir gazeteci, Neslihan Atagül'ün annesiyle görüştüğünü ve Neslihan'ın boşanacağını söylemişti. Alaçatı'da 3 kadınla yakalanan Kadir Doğulu, ertesi günü Neslihan Atagül ile Kadıköy'de ele ele görüntülenmişti. Tüm bunlar olurken Azerbaycan'a tatile giden Atagül ve Doğulu çifti boşanma yok dercesine samimi görüntüler vermişti. Eşi Kadir Doğulu'ya inanan ve boşanmak istemeyen Neslihan Atagül, annesinin boşanması konusunda ısrarlarına sinirlenerek annesiyle bir süre görüşmeme kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi