Kadir Doğulu, 2016 yılında muhteşem bir düğünle Neslihan Atagül ile evlendi. Ancak, geçtiğimiz haftalarda bir eğlence mekanında kadınlarla yakın ilişki içerisinde görüntülendi. Bu görüntülerin ardından çiftin boşanma iddiaları güçlendi.

Atagül Çifti Kıbrıstan Ev Aldılar

Evliliklerine devam ettiklerini ve çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ünlü çift, son günlerde Kıbrıs'a seyahat etti. Kıbrıs'ta yatırım yapma planları yaptıkları ve ev arayışında oldukları konuşulan çift, yan yana poz vererek boşanma iddialarına yanıt verdiler. Gülümseyerek objektife poz veren ikili, evliliklerine tam gaz devam ediyorlar.

Eşi Kadir Doğulu'ya inat partiye tek katıldı

Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte boy gösteren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu tarafından ihanete uğradığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Atagül, mavi mini elbisesiyle dikkat çekerken, gözler sırt dekoltesindeydi. Söz konusu elbisesinin içerisine sütyen giymemesiyle dikkat çekmişti.