Zorlu PSM’nin yepyeni programı “Kuşak Çatışması”, Doğu Demirkol'un ev sahipliğinde farklı kuşakların temsilcileri olan X, Y, Z ve boomer’ları bir araya getiriyor. 80 yıllık bir dönemi kapsayan kuşakların kendine özgü özelliklerini ve davranış modellerini sahneye taşıyarak, farklı nesillerin bakış açılarını ortaya çıkaran “Kuşak Çatışması” 17 Haziran’da Turkcell Platinum Sahnesi’de izleyicileriyle buluşuyor.

Zorlu PSM, eğlenceli programlarına serilerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Yeni programı Kuşak Çatışması ile komedyen Doğu Demirkol'un ev sahipliğinde farklı kuşakların temsilcileri olan X, Y, Z ve boomer’ları bir araya getiriyor. 17 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde başlayacak olan programda ünlü komedyen Doğu Demirkol, ilişkiler, ekonomi, toplum ve aile yapıları gibi birçok konuda eğlenceli ve interaktif bir tartışmanın kapılarını aralarken, seyirciler de kendi nesillerini temsil ederek bu heyecan verici etkinliğe katılacaklar.

Kuşak Çatışması: X - Y - Z - Boomer!’ın formatı ile izleyiciler 80 yıllık bir dönemi kapsayan kuşakların kendine özgü özelliklerini ve davranış modellerini sahneye taşımak ve farklı nesillerin bakış açılarını ortaya çıkaracak. “Kuşak Çatışması”, izleyicilerine eğlenceli, sürükleyici ve interaktif bir içerik sunarken izleyiciler hem kendi nesillerinden hem de diğer nesillerden insanlarla iletişim kurarak, farklı düşünceleri keşfedip kendi fikirlerini ortaya çıkarma imkanı bulacaklar. Nesiller arası anlayış ve eğlence “Kuşak Çatışması” 17 Haziran Cumartesi saat 20:30’da Turkcell Platinum Sahnesi’de.

“Kuşak Çatışması” 17 Haziran biletleri passo.com.tr’de satışta!

Kapı Açılış: 20.00

Kuşak Çatışması: 20.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: ₺550,00

2. Kategori: ₺450,00