20-30 Yaş: Bu yaş grubunda, normal ve yağlı cilt yapısına sahip olanlar da cilt kuruluğu görülebilir. Nem eksikliğini giderecek nitelikteki kremler, ciide nüfuz ederek koruma sağlar. Nemlendirici kremlerde bulunan bitkisel yoğunlaşma, hücreler tarafından emilir ve cildin üst yüzeyi epidermise rahatlama ve esneklik kazandırır.

30-40 Yaş: 30’lu yaşların sonuna doğru mimiklerle oluşan ve çok derin olmayan kırışıklıklar yüzde görülmeye başlar. Ciltte lekelenmeler ve kalınlaşmalar olabilir. 25 yaşından sonra ise cildin doğal nemlendirici mekanizması yavaşlamaya başlar. Donuk ve nemsiz cilt için kullanılacak nemlendirici kremin etkisinin yoğun olması gerekir. Bitkisel özlü nemlendiriciler cildin su deposunu uzun süre en uygun düzeyde tutarak nemlilik sağlar.

40-50 Yaş: Bu yaş grubunda cildin derinlemesine nemlendirilmeye ihtitacı vardır. Limon,salatalık ve çiçek özlü kremlerin kullanılması, cildin nem kazanmasını hızlandırır.

50 Yaş ve Üstü: Yaşın ilerlemesiyle birlikte, kullanılan ilaçlar, geçirilen hastalıklar ve hava kirliliği cilt üzerinde daha belirgin bir etki göstermeye başlar. Bu yaş grubu tarafından kullanılacak nemlendiricilerin, cildi nemlendirmenin yanı sıra, onarıcı ve kırışık giderici özelliklerinin de bulunması gereklidir.

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