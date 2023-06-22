90’lı yılların popüler sanatçısı Nejat Alp geçtiğimiz akşam Bodrum Marina Yatch Club’a ailecek eğlenmeye geldi. Bayram tatili için soluğu Bodrum’da alan usta sanatçı Nejat Alp akşam olunca ailecek Bodrum merkeze inerek çarşıyı gezdi. Kısa bir gezi sonrası Fatih Erkoç ve Garo Mafyan sahne aldığı Marina Yatch Club’a gelerek asker arkadaşını ziyaret etti. Garo Mafyan ile Nejat Alp askerliği birlikte yapmışlar. Sahne öncesi bol bol sohbet edip hasret gideren Garo Mafyan sahne çıkarak Fatih Erkoç ile muhteşem bir sahne performansı sergilediler.