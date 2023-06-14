Neden horlarız? Horlamanın tedavisi nedir? Horlama, üst solunum yollarında yaşanan hava yolu darlığında yumuşak damağın hava geçerken titremesi sonucu oluşmaktadır. Horlama bir hastalık değil altta yatan farklı hastalıkların işareti olabilmektedir. Horlamanın birçok nedeni olabilir. Neden horluyorum diyorsanız haberimizde sebeplerini öğrenebilirsiniz...

Neden horlarız?

Horlama genellikle uyku sırasında burun ve boğazdaki yumuşak doku titreşimleriyle ortaya çıkan bir durumdur. Horlama, uyku kalitesini etkileyebilir ve hem horlayan kişiye hem de uyuyan diğer kişilere rahatsızlık verebilir.

Horlama, üst solunum yollarında yaşanan hava yolu darlığında yumuşak damağın hava geçerken titremesi sonucu oluşmaktadır. Horlama bir hastalık değil altta yatan farklı hastalıkların işareti olabilmektedir. Horlamanın birçok nedeni olabilir.

Aşırı kilo horlamaya neden olabilmektedir.

Soluk borusunu, üst solunum yolunu tıkayan, daraltan geçişi azaltan herhangi bir anatomik darlık veya hastalık horlamaya neden olabilir.

Çenede veya üst damakta yaşanan şekil bozuklukları horlamaya zemin hazırlayabilir.

Hamilelikte üst solunum yolu ödeme bağlı daraldığı ve mukozalar şiştiği için horlamalar artabilmektedir.

Alkol kullanımı solunum kaslarını gevşettiği için horlama görülebilmektedir.

Yoğun sigara içildiğinde, üst solunum yollarında inflamasyon (mikrobik olmayan iltihaplar) ve daralma olduğu zaman horlamalar daha sık görülmektedir.

Rahat uyumak için kullanılan uyku ilaçları da horlamayı tetikleyebilmektedir .

Küçük dil ve yumuşak damak şişmesi de horlama nedenleri arasındadır.

Özellikle çocuklarda bademciklerin ve geniz etinin şişmesi-büyümesi horlamaya ve uyku apnesine yol açabilmektedir.

Horlamanın tedavisi nedir?

Horlamanın birkaç olası nedeni vardır, bu nedenle tedavisi değişebilir. İşte horlama tedavisi için yaygın olarak kullanılan yöntemler:

Yaşam tarzı değişiklikleri: Bazı durumlarda, horlamayı azaltmak veya ortadan kaldırmak için yaşam tarzı değişiklikleri yapmak yeterli olabilir. Örneğin, kilo vermek, alkol tüketimini azaltmak, uyku pozisyonunu değiştirmek (sırt üstü uyumaktan kaçınmak) ve sigara içmek gibi tetikleyici faktörleri ortadan kaldırmak veya azaltmak horlamayı azaltabilir. Horlama apne sendromu tedavisi: Horlama uyku apne sendromunun bir belirtisi olarak ortaya çıkıyorsa, uyku apnesi tedavi edilmelidir. Uyku apnesi tedavisi, solunum yolunu açmak ve solunumu düzenlemek için kullanılan cihazlar, özellikle CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) cihazları içerir. CPAP cihazı, uyku sırasında burun ve/veya ağız yoluyla sürekli hava akışı sağlayarak horlamayı ve apneyi azaltır. Ağız içi cihazlar: Ağız içi cihazlar, çene pozisyonunu değiştirerek hava yolunu açmayı hedefler. Bu cihazlar, diş hekimleri tarafından özel olarak uygulanır ve bireye özel olarak tasarlanır. Ağız içi cihazlar, hafif ve orta düzeyde horlamalar için etkili olabilir. Cerrahi müdahale: Horlama şiddetli ve diğer tedavi yöntemleri etkisiz olduğunda cerrahi seçenekler değerlendirilebilir. Cerrahi müdahaleler, burun septumundaki düzeltmeler, yumuşak doku çıkartmaları veya üst solunum yollarındaki darlıkların genişletilmesini içerebilir. Bu tür müdahaleler genellikle uzman hekimler tarafından değerlendirilir ve uygulanır.

Horlama tedavisi, horlamanın altında yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Horlama problemi yaşıyorsanız, bir uyku uzmanına veya kulak burun boğaz uzmanına başvurmanız önemlidir. Uzman, horlama nedenini değerlendirecek ve uygun tedavi seçeneklerini size önererek size en uygun çözümü sunacaktır.

YATAKTAN KALKAMIYORSANIZ VE GÜN İÇİNDE DİKKATİNİZ DAĞILIYORSA…

Sabahları yorgun kalkmak, baş ağrısı, sürekli uyku hali, gün içinde konsantrasyon bozukluğu gibi şikayetler horlama ya da uyku apnesi nedeniyle yaşanabiliyor. Kilo vermek, uyku pozisyonunun değiştirilmesi, alkol ve sigaranın bırakılması gibi önlemlerle horlama önlenebiliyor. Ancak yaşanan sorun basit bir horlama değil de nefes kesilmesiyle kendini belli eden uyku apnesi ise, uykuda solunum yollarının açık kalmasını sağlayan ağıziçi aygıtlar, pozitif basınç veren solunum cihazları ya da cerrahi tedaviler uygulanabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Yelda Turgut Çelen, horlama ve uyku apnesi hakkında bilgi verdi.

Neden horladığınızı biliyor musunuz?

Horlama, üst solunum yollarında yaşanan hava yolu darlığında yumuşak damağın hava geçerken titremesi sonucu oluşmaktadır. Horlama bir hastalık değil altta yatan farklı hastalıkların işareti olabilmektedir. Horlamanın birçok nedeni olabilir.

Aşırı kilo horlamaya neden olabilmektedir.

Soluk borusunu, üst solunum yolunu tıkayan, daraltan geçişi azaltan herhangi bir anatomik darlık veya hastalık horlamaya neden olabilir.

Çenede veya üst damakta yaşanan şekil bozuklukları horlamaya zemin hazırlayabilir.

Hamilelikte üst solunum yolu ödeme bağlı daraldığı ve mukozalar şiştiği için horlamalar artabilmektedir.

Alkol kullanımı solunum kaslarını gevşettiği için horlama görülebilmektedir.

Yoğun sigara içildiğinde, üst solunum yollarında inflamasyon (mikrobik olmayan iltihaplar) ve daralma olduğu zaman horlamalar daha sık görülmektedir.

Rahat uyumak için kullanılan uyku ilaçları da horlamayı tetikleyebilmektedir .

Küçük dil ve yumuşak damak şişmesi de horlama nedenleri arasındadır.

Özellikle çocuklarda bademciklerin ve geniz etinin şişmesi-büyümesi horlamaya ve uyku apnesine yol açabilmektedir.

Horlamayla birlikte nefesiniz de kesilebilir

Horlama hava yolunun daralmasının sonucu, uyku apnesi ise hava yolunun tamamen tıkanması ve nefesin durmasıdır. Uyku sırasında solunum kaslarının gevşemesi, yatay pozisyona geçiş, vücut ve beynin aynı anda dinlenmeye geçmesi gibi nedenlerle her insanın uyku sırasında nefes durması gerçekleşebilir. Uyku sırasında nefesin saatte 5 kereye kadar durması normal kabul edilebilmektedir. Ancak saatte 5’in üzerinde nefes kesilmesi yaşanıyorsa uyku apnesi patolojik bir hal alarak vücuda zarar vermektedir. Uyku apnesinin teşhisi ise uyku laboratuvarlarında yapılan nefes, kalp ritmi, beyin dalgaları, uyku kalitesi gibi parametreler incelenerek konulmaktadır.

Bu belirtilere dikkat edin

Hastalar uykularında kendi horlamalarını veya nefeslerinin kesildiğini hissetmeyebilir. Genellikle partnerlerinin “horluyor” ya da “nefesi kesiliyor” şikayeti üzerine doktora başvurulmaktadır. Horlama ya da uyku apnesi olan kişiler gün içinde bazı şikayetler yaşayabilmektedir;

Sabah boğaz ağrısı (ağızın açık uyunması nedeniyle)

Yataktan kalkamamak ve gün içinde yorgun hissetmek

Gün içinde uyku hali

Baş ağrısı (Uykuda alınan oksijen seviyesi azaldığı için özellikle sabahları baş ağrısı yaşanabilir.

Tansiyon yüksekliği ve özellikle ilaç kullanımına rağmen tansiyonun kontrol altına alınamaması.

İlaçlara rağmen kontrol altına alınamayan diyabet(şeker hastalığı)

Metabolizma yavaşladığı için kilo almak

Erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğu

Trafik kazaları veya ışıklarda uykuya dalmaya kadar varabilen konsantrasyon bozukluğu. Çocuklarda bu durum okul başarısızlığı olarak yansıyabilmektedir.

Bazen ani bayılmaların nedeni horlama ya da uyku apnesine bağlı gelişebilmektedir.

Tedavi uyku apnesinin derecesine göre değişiyor

Uyku apnesi olan kişilerin derecesini belirlemek tedavi için önemlidir. Saatte 5-15 arası nefes kesilmesi hafif, 15-30 arası orta, 30 üstü ise ağır uyku apnesi olarak sınıflandırılır. Ağır uyku apnesi olan hastalarda genellikle cpap denilen solunum cihazı tedavisi uygulanmaktadır. Hafif ve orta seviye uyku apnesi olanlarda ise uyku pozisyonunu değiştirmek, çenenin öne çekilmesini sağlayan aparatlar ya da anatomik darlık durumunda cerrahi tedaviler tercih edilebilmektedir. Uygulanan tedavilerle uyku apnesi kontrol altına alınabilmekte ve yaşanan şikayetler giderilebilmektedir.

Uyku apnesinin olmayıp sadece horlamanın yaşandığı durumlarda ise farklı yöntemlerle horlama giderilebilmektedir.

Horlamayı gidermek için;

Yatış pozisyonunu değiştirmek gibi basit bir yöntem bile horlamayı geçirebilmektedir. Bunun için yan yatış yastıkları gibi aparatlar kullanılabilmektedir.