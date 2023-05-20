Günümüz çocukları neredeyse beşikten itibaren çevrimiçi dünyaya dahil olurken, son araştırmalar çocukların %70'inin günde en az üç saatini akıllı cihazlarla geçirdiğini gösteriyor. Bununla birlikte ebeveynlerin sadece yarısı bu cihazlarda ebeveyn kontrol uygulamaları kullanıyor veya dijital cihazları kullanırken çocuklarını denetliyor. Geri kalan kısım çocuklarının dijital davranışlarına daha az dikkat ediyor. Yeni hacker: HUNTER serisi, günümüzde neden bu kadar çok çocuk hacker olduğunu sorguluyor ve bu tehlikeli yola nasıl girdiklerini araştırıyor.

Dört bölümden oluşan dizi, çocukların bilgisayar korsanlığı dünyasıyla nasıl tanıştıkları, siber suç endüstrisi tarafından sunulan ve ileri düzeyde programlama becerisine sahip olmayanların bile bilgisayar korsanlığına adım atmalarına yardımcı olan araçlar, ceza sisteminin yaşı küçük suçlulara karşı nasıl bir tutum sergilediği ve son olarak çocukların siber suçlardan nasıl çıkış yolu bulacağı sorularını gündeme getiriyor.

İlk Dört Bölüm Özetleri:

‘Recruitment’ (İşe Alım) bölümü, siber suçluların yetenekli çocukları çevrimiçi oyunlar aracılığıyla nasıl tespit ettiklerini ve daha sonra bilgisayar korsanlığına dair görevleri yerine getirebilmeleri için onları nasıl yetiştirdiklerini ortaya koyuyor. Dizi, evlerine silah siparişi vermesiyle 8 yaşındaki oğlunun bir bilgisayar korsanlığı grubuna dahil olduğunu öğrenen annenin hikayesi etrafında şekilleniyor.

Euronews yayın tarihi –19 Mayıs 2023

'Script kiddies', kendisiyle aynı adı taşıyan fenomene adanmış bir bölüm ve teknik becerilerden yoksun, ancak yine de bilgisayar korsanlığına teşebbüs etmek isteyenlerin ihtiyaçlarına hizmet eden yeraltı endüstrisini anlatıyor. Bölüm, halka açık araçları ve komut dosyalarını kullanarak okulunu hackleyen ve sonunda okuldan atılan genç bir ‘script kiddie'nin ifadesini yeniden kurguluyor.

Euronews yayın tarihi –26 Mayıs 2023

‘Punishment’ (Cezalandırma), ihlal edilen verilerin satıldığı dünyanın en popüler hack forumlarından birinin yaratıcısı olan ve söz konusu yeraltı forumunu 14 yaşındayken kuran bir kişinin hikayesine odaklanıyor. Bölüm, bu kişinin daha sonra gözaltına alınma sürecini anlatıyor. Reşit olmayanların internette işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılıp cezalandırılmaması ve nasıl cezalandırılması gerektiği konusunu gündeme getiriyor.

Euronews yayın tarihi –2 Haziran 2023

‘Rehab’ (Rehabilitasyon), izleyicilerin hackerların rehabilite edilip edilemeyeceği ve nihayetinde onlara güvenilip güvenilemeyeceği sorusunu yanıtlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bölüm bunun için izleyicileri rehabilitasyon programı uzmanlarına ve eski hackerlarla konuşmak üzere Hollanda hacker rehabilitasyon merkezine götürüyor.

Euronews yayın tarihi –9 Haziran 2023

Hem Ebeveynler Hem de Dijital Kültürle İlgilenenler İçin

Seride Kaspersky Global Araştırma ve Analiz ekibi (GReAT) Direktör Yardımcısı Marco Preuss ve GReAT DACH Başkanı Christian Funk; güvenlik araştırmacısı Mike Jones; siber güvenlik avukatı Alexander Urbelis; klinik psikolog Kelli Dunlap; suçlu iadesi avukatı Ben Cooper ve diğer uzmanların yorumları yer alıyor.

hacker:HUNTER Baş Yapımcısı Rainer Bock, şunları söylüyor: "Çocuklar meraklıdır, oyun oynamak ister. Bu elbette güzel bir şey. Ancak biz hacker:HUNTER'ın yeni sezonu için kendimize bu merak suça dair davranışlara dönüşürse ne olur diye sorduk. Bu büyüleyici bir konu ve hazırladığımız dört bölüm hem ebeveynler hem de dijital kültürle ilgilenen herkes için kısa, eğlenceli ve basit bir giriş niteliğinde."

Euronews'teki yayının ardından bölümler Kaspersky'nin teknoloji ve kültürü odaklı YouTube Kanalı Tomorrow Unlocked tarafından da yayınlanacak.

Yeni hacker:HUNTER sezonu Hugo Berkeley, Didi Mae Hand ve Lara Maysa Ingram tarafından yönetildi. Aynı yönetmen kadrosu, Kaspersky ve Euronews tarafından ortaklaşa üretilen ve 2022 yazında yayınlanan ilk belgesel serisi olan hacker:HUNTER "Next Level" serisinde de birlikte çalışmıştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi