27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğan Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu dizi kariyerine 2006 yılında ‘Yaprak Dökümü’ ile başlamıştır. ‘Dila Hanım’, ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda rol alan Memili, Ay Yapım imzalı “Şahsiyet” ve “Çukur” performansıyla büyük beğeni toplamıştır.

Necip Memili’nin Oynadığı Diziler

Darmaduman / Harun Servet / 2022

Üç Kuruş / Kılıç Hicaz / 2022

Kanunsuz Topraklar / Ali Gelik / 2021

Şahsiyet / Tolga Yazgan / 2018

Çukur / Cumali / 2018

Dolunay / Hakan / 2017

Kehribar / Musa Bozoğlu / 2016

Bedel (Vedat Seyhanlı / 2015

Ulan İstanbul / (Doğan/Dodo) / 2014

Dila Hanım / Azer / 2012-2013

Yalan Dünya / 2011

Firar / Fikret / 2011

Hanımın Çiftliği / Zaloğlu Ramazan / 2009-2010

Gece Gündüz / Nuri / 2008

Yaprak Dökümü / Erkan / 2007-2008

Necip Memili’nin Oynadığı Filmler

Prestij Meslesi / 2023

Sen Ben Lenin / Kahveci / 2021

Kimya / Kinyaz / 2021

Şeytan İcadı / Nihat / 2020

Karakomik Filmler 1 / Neco / 2019

Kaçma Birader / Şişe Kadir / 2016

Yok Artık / Ahmet / 2015

Guruldayan Kalpler / 2014

Sürgün İnek / İmam Ahmet / 2013

Halam Geldi / Haluk / 2013

Moskova’nın Şifresi: Temel / Ali Kemal Sözer / 2012

Sümela’nın Şifresi: Temel / Ali Kemal Sözer / 2011

Lüks Otel / Mehdi / 2011

Ay Büyürken Uyuyamam / Fırıldak Necmi / 2011

Nene Hatun / 2010

Kukuriku – Kadın Krallığı / 2010

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