27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğan Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu dizi kariyerine 2006 yılında ‘Yaprak Dökümü’ ile başlamıştır. ‘Dila Hanım’, ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda rol alan Memili, Ay Yapım imzalı “Şahsiyet” ve “Çukur” performansıyla büyük beğeni toplamıştır.
Necip Memili’nin Oynadığı Diziler
Darmaduman / Harun Servet / 2022
Üç Kuruş / Kılıç Hicaz / 2022
Kanunsuz Topraklar / Ali Gelik / 2021
Şahsiyet / Tolga Yazgan / 2018
Çukur / Cumali / 2018
Dolunay / Hakan / 2017
Kehribar / Musa Bozoğlu / 2016
Bedel (Vedat Seyhanlı / 2015
Ulan İstanbul / (Doğan/Dodo) / 2014
Dila Hanım / Azer / 2012-2013
Yalan Dünya / 2011
Firar / Fikret / 2011
Hanımın Çiftliği / Zaloğlu Ramazan / 2009-2010
Gece Gündüz / Nuri / 2008
Yaprak Dökümü / Erkan / 2007-2008
Necip Memili’nin Oynadığı Filmler
Prestij Meslesi / 2023
Sen Ben Lenin / Kahveci / 2021
Kimya / Kinyaz / 2021
Şeytan İcadı / Nihat / 2020
Karakomik Filmler 1 / Neco / 2019
Kaçma Birader / Şişe Kadir / 2016
Yok Artık / Ahmet / 2015
Guruldayan Kalpler / 2014
Sürgün İnek / İmam Ahmet / 2013
Halam Geldi / Haluk / 2013
Moskova’nın Şifresi: Temel / Ali Kemal Sözer / 2012
Sümela’nın Şifresi: Temel / Ali Kemal Sözer / 2011
Lüks Otel / Mehdi / 2011
Ay Büyürken Uyuyamam / Fırıldak Necmi / 2011
Nene Hatun / 2010
Kukuriku – Kadın Krallığı / 2010