Evrenin en gizemli uzay olayı, galaksilerin temel bileşenleri ve tüm yıldızların doğum yeri olan nebula nedir? Nebulalar kaça ayrılır? Güneşin doğuşu ve ölümüyle oluşan nebulalar nelerdir? Dünya’ya en yakın nebula hangisidir? Detaylar haberimizde… Nebula aslen Latince bir kelime olup, bulut anlamına gelir. Nebula (Bulutsu) uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış gaz ve toz kütleleridir. Oluşmadan önce bir yıldız olan nebula, büyüdükten sonra kara delik ya da nötron yıldızı haline gelmektedir. Nebulalar, yıldızların yaydıkları ışık enerjisi ile görünür hale gelirler. Nebulalar, yıldızların doğum yeridir. Bizim güneşimizde 4.6 milyar yıl önce bir gaz bulutunun içinde hayat bulan nebulalar farklı şekillerde ortaya çıkar. Örneğin ortala bir yıldız öldüğünde beyaz bir cüceye dönüşen çekirdeği dışındaki tüm katmanlar uzay boşluğuna yayılır ve çekirdekten yayılan ışık ile bu gaz bulutunun farklı renkleri karşımıza çıkar.

Dev bir yıldız patladığında ise, çok daha büyük bir gaz bulutu ortaya çıkar. Bu bağlamda nebulalar diğer adıyla bulutsular; yıldızların doğumu, yaşamı ve ölümünün bir parçasıdır.

Güneşin Doğuşuyla Oluşan Nebulalar

Salma (Emisyon) Bulutsusu: Salma bulutsuları, içerinde bulunan hidrojen nedeniyle zaman zaman kırmızı renk görünen, kendi ışıklarına sahip olan, çok sıcak gazlardan oluşan bir bulutsudur. Karanlık Bulutsu: Koyu renkli olan karanlık bulutsu, içlerinden ışık geçirmeyen bulutsulardır. Karanlık bulutsuya örnek olarak; Orion Takımyıldızı'nda yer alan ve bizden 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan atbaşı bulutsusunu verebiliriz. Yansıma bulutsuları: Yansıma bulutsuları adından anlaşılacağı gibi yakınında yer alan bir yıldızdan ışık alır ve onu yansıtır.

Güneşin Ölümüyle Oluşan Nebulalar

Gezegenimsi bulutsular: Yıldızların ölümü sırasında oluşun gezegenimsi bulutsular, merkezlerindeki yıldızlar tarafından aydınlatılırlar ve Güneş'in 2/10'u kadar kütleye sahiptirler. Süpernova Kalıntıları: Süpernova çok miktarda enerji yayan yıldız patlamalarıdır. Süpernova patlamalarından artakalan gaz ve toz bulutlarına ise süpernova kalıntıları adı verilir. süpernova patlamaları nadir gerçekleşen uzay olayıdır.

Dünya’ya En Yakın Nebula Hangisidir?

Dünyaya en yakın nebula (bulutsu) Dünya’dan yaklaşık 700 ışık yılı hızında uzaklıkta olan Helix bulutsusudur. YENİGÜN HABER MERKEZİ