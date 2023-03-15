Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 tarihinde Samsun’da doğdu.

15 yaşındayken “Türkiye güzeli” seçildi. Fotomodellik ve mankenlik yaparken gelen teklifler üzerine 1962’de sinemada ilk rolünü oynayarak profesyonelliğe adım atan sanatçı, kısa sürede bir çok film çevirdi.

1964’te Yılmaz Güney’le tanışarak bir filmde rol aldı, 1966’da iki sanatçı evlendi. Bir süre sinemayı bıraktı. Yılmaz Güney’den boşanınca tekrar kamera önünde yer aldı. Kendi deyimiyle “‘çoğu ayağı yere basmayan” filmlerde oynadı. Seks filmleri furyasında sahneye çıkarak şarkıcılık yaptı. İkinci evliliğinde yine sanat hayatına ara verdi, boşanınca bu kez tv dizilerinde rol aldı.”Aşk-ı Memnu” ve “Muhteşem Yüzyıl” son yıllarda rol aldığı dizi filmlerdir.

Filmografisi

Menajerimi Ara – Konuk oyuncu – 2020

Yuvamdaki Düşman – 2018

Kanlı Ocak – 2015

Kara Para Aşk – 2014

A.Ş.K. – 2013

Muhteşem Yüzyıl – 2011

Aşk-ı Memnu – 2008

Dün Gece Bir Rüya Gördüm – 2006

Candan Öte – 2006

Yadigar – 2004

Haziran Gecesi- 2004

Zalim – 2003

Gülüm – 2002

Kardelen – 2002

Yeni Hayat – 2001

Yedikuleli Mihriban – 1992

Yaşamak – 1988

Kimlik – 1988

Eski Sevdalar Gibi – 1987

Güneşteki Leke – 1986

Kahreden Gençlik – 1985

Yarış – 1975

Beş Tavuk Bir Horoz – 1974

Aynı Yolun Yolcusu – 1972

Alçaklar Cehenneme Gider – 1972

Kan Dökmez Remzi – 1972

Elmacı Kadın – 1971

İntikam Kartalları – 1971

Sürgünden Geliyorum – 1971

Kaderin Pençesinde – 1970

Ana Gibi Yar Olmaz – 1970

Ecelin Gölgesinde – 1970

Günahsız Katiller – 1970

Müthiş Türk – 1970

Yaşamak İçin Öldüreceksin – 1970

Adsız Cengaver – 1970

Fatoş Talihsiz Yavru – 1970

Bir Çirkin Adam – 1969

Namus Fedaisi – 1969

Nisan Yağmuru – 1969

Ölüm Şart Oldu – 1969

Ringo Vadiler Kaplanı – 1969

Yılan Soyu – 1969

Çılgınlar Cehennemi – 1969

Namluda Üç Kurşun – 1969

Demir Pençe Casuslar Savaşı – 1969

Dikenli Hayat – 1969

Kirli Yüzlü Melek – 1969

Sürgünler – 1969

Talihsiz Gelin – 1969

Yayla Kızı Gül Ayşe – 1969

Zorro Dişi Fantoma’ya Karşı – 1969

Zorro’nun Kara Kamçısı – 1969

Zorro Kamçılı Süvari – 1969

Zorro’nun İntikamı – 1969

Demir Pençe – 1969

Seyyit Han – 1968

Toprağın Gelini – 1968

Beyoğlu Canavarı – 1968

Dev Adam – 1968

Kızıl Maske (2) – 1968

Aşkların En Güzeli – 1968

Malkoçoğlu Kara Korsan – 1968

Parmaksız Salih – 1968

Korkusuz Yabancı – 1968

Hacı Murat Geliyor – 1968

Pire Nuri – 1968

Çirkin Kral Affetmez – 1967

Eşkiya Celladı – 1967

Balatlı Arif – 1967

Felaket Kuşu – 1967

Yedi Dağın Aslanı – 1966

At Avrat Silah – 1966

Kibar Haydut – 1966

Eşrefpaşalı – 1966

Dövüşmek Şart Oldu – 1966

Büyük İntikam – 1966

İntikam Fırtınası – 1966

Yalnız Adam (Kibar Haydut) – 1966

Aslanların Dönüşü – 1966

Kırık Hayatlar – 1965

Dokuz Canlı Adam – 1965

İçimizdeki Boşluk – 1965

Pişkin Delikanlı – 1965

Silahların Sesi – 1965

Melek Yüzlü Caniler – 1965

Kardeş Belası – 1965

Şoförün Kızı – 1965

Silaha Yeminliydim – 1965

Dağların Oğlu – 1965

Dağ Başını Duman Almış – 1964

Lekeli Aşk – 1964

Kamalı Zeybek – 1964

Affetmeyen Kadın – 1964

Kral Arkadaşım – 1964

Çöpçatanlar Kampı – 1964

Güzeller Kumsalı – 1964

İki Sene Mektep Tatili – 1964

Avanta Kemal – 1964

Bize de mi Numara – 1963

Barut Fıçısı – 1963

Çiçeksiz Bahçe – 1963

İki Vatanlı Kadın – 1963

Sevimli Serseri – 1962

Esir Kuş – 1962

Kanun Kanundur – 1962

Acı Hayat – 1962

Aşk Bekliyor – 1962

Gümüş Gerdanlık – 1962

Meçhule Gidenler – 1962

Memnu Meyva – 1962

Yaban Gülü – 1961