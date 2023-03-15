Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 tarihinde Samsun’da doğdu.
15 yaşındayken “Türkiye güzeli” seçildi. Fotomodellik ve mankenlik yaparken gelen teklifler üzerine 1962’de sinemada ilk rolünü oynayarak profesyonelliğe adım atan sanatçı, kısa sürede bir çok film çevirdi.
1964’te Yılmaz Güney’le tanışarak bir filmde rol aldı, 1966’da iki sanatçı evlendi. Bir süre sinemayı bıraktı. Yılmaz Güney’den boşanınca tekrar kamera önünde yer aldı. Kendi deyimiyle “‘çoğu ayağı yere basmayan” filmlerde oynadı. Seks filmleri furyasında sahneye çıkarak şarkıcılık yaptı. İkinci evliliğinde yine sanat hayatına ara verdi, boşanınca bu kez tv dizilerinde rol aldı.”Aşk-ı Memnu” ve “Muhteşem Yüzyıl” son yıllarda rol aldığı dizi filmlerdir.
Filmografisi
Menajerimi Ara – Konuk oyuncu – 2020
Yuvamdaki Düşman – 2018
Kanlı Ocak – 2015
Kara Para Aşk – 2014
A.Ş.K. – 2013
Muhteşem Yüzyıl – 2011
Aşk-ı Memnu – 2008
Dün Gece Bir Rüya Gördüm – 2006
Candan Öte – 2006
Yadigar – 2004
Haziran Gecesi- 2004
Zalim – 2003
Gülüm – 2002
Kardelen – 2002
Yeni Hayat – 2001
Yedikuleli Mihriban – 1992
Yaşamak – 1988
Kimlik – 1988
Eski Sevdalar Gibi – 1987
Güneşteki Leke – 1986
Kahreden Gençlik – 1985
Yarış – 1975
Beş Tavuk Bir Horoz – 1974
Aynı Yolun Yolcusu – 1972
Alçaklar Cehenneme Gider – 1972
Kan Dökmez Remzi – 1972
Elmacı Kadın – 1971
İntikam Kartalları – 1971
Sürgünden Geliyorum – 1971
Kaderin Pençesinde – 1970
Ana Gibi Yar Olmaz – 1970
Ecelin Gölgesinde – 1970
Günahsız Katiller – 1970
Müthiş Türk – 1970
Yaşamak İçin Öldüreceksin – 1970
Adsız Cengaver – 1970
Fatoş Talihsiz Yavru – 1970
Bir Çirkin Adam – 1969
Namus Fedaisi – 1969
Nisan Yağmuru – 1969
Ölüm Şart Oldu – 1969
Ringo Vadiler Kaplanı – 1969
Yılan Soyu – 1969
Çılgınlar Cehennemi – 1969
Namluda Üç Kurşun – 1969
Demir Pençe Casuslar Savaşı – 1969
Dikenli Hayat – 1969
Kirli Yüzlü Melek – 1969
Sürgünler – 1969
Talihsiz Gelin – 1969
Yayla Kızı Gül Ayşe – 1969
Zorro Dişi Fantoma’ya Karşı – 1969
Zorro’nun Kara Kamçısı – 1969
Zorro Kamçılı Süvari – 1969
Zorro’nun İntikamı – 1969
Demir Pençe – 1969
Seyyit Han – 1968
Toprağın Gelini – 1968
Beyoğlu Canavarı – 1968
Dev Adam – 1968
Kızıl Maske (2) – 1968
Aşkların En Güzeli – 1968
Malkoçoğlu Kara Korsan – 1968
Parmaksız Salih – 1968
Korkusuz Yabancı – 1968
Hacı Murat Geliyor – 1968
Pire Nuri – 1968
Çirkin Kral Affetmez – 1967
Eşkiya Celladı – 1967
Balatlı Arif – 1967
Felaket Kuşu – 1967
Yedi Dağın Aslanı – 1966
At Avrat Silah – 1966
Kibar Haydut – 1966
Eşrefpaşalı – 1966
Dövüşmek Şart Oldu – 1966
Büyük İntikam – 1966
İntikam Fırtınası – 1966
Yalnız Adam (Kibar Haydut) – 1966
Aslanların Dönüşü – 1966
Kırık Hayatlar – 1965
Dokuz Canlı Adam – 1965
İçimizdeki Boşluk – 1965
Pişkin Delikanlı – 1965
Silahların Sesi – 1965
Melek Yüzlü Caniler – 1965
Kardeş Belası – 1965
Şoförün Kızı – 1965
Silaha Yeminliydim – 1965
Dağların Oğlu – 1965
Dağ Başını Duman Almış – 1964
Lekeli Aşk – 1964
Kamalı Zeybek – 1964
Affetmeyen Kadın – 1964
Kral Arkadaşım – 1964
Çöpçatanlar Kampı – 1964
Güzeller Kumsalı – 1964
İki Sene Mektep Tatili – 1964
Avanta Kemal – 1964
Bize de mi Numara – 1963
Barut Fıçısı – 1963
Çiçeksiz Bahçe – 1963
İki Vatanlı Kadın – 1963
Sevimli Serseri – 1962
Esir Kuş – 1962
Kanun Kanundur – 1962
Acı Hayat – 1962
Aşk Bekliyor – 1962
Gümüş Gerdanlık – 1962
Meçhule Gidenler – 1962
Memnu Meyva – 1962
Yaban Gülü – 1961