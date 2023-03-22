Türk Eğitim Vakfı ve İzmirli İş İnsanları Afetzede Öğrenciler İçin Umut Işığı Oldu

22 Mart Çarşamba 2023 Gelinim Mutfakta Kim 1. Oldu

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Day'Ron Sharpe'ın 20 sayı, 11 ribauntluk performans sergilediği Nets'te ise Spencer Dinwiddie 19 sayı, 11 asistle salondan ayrıldı.

Donovan Mitchell'in 31 sayıyla maçın en skorer ismi olduğu Cavaliers'ta, Jarrett Allen 12 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman, galibiyete 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkı sağladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 115-109 mağlup etti.

Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 8 ribaunt, Jaylen Brown 27 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Derrick White, 20 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantileyen Celtics , baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Kings'i farklı mağlup ederek bu sezon 50. galibiyetini aldı.