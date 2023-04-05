Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 13 maçla devam edildi. Play-off'a kalma mücadelesi veren Lakers, uzatmanın bitimine 27 saniye kala all-star yıldızı LeBron James'in basketiyle rakibini yenerek bu sezon 41. galibiyetini elde etti. Altıncı sırada bulunan Los Angeles Clippers ile galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitleyen Lakers'ta, LeBron James 37 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Anthony Davis, 21 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Austin Reaves 28, Dennis Schröder 18, Rui Hachimura 17 sayı kaydetti. Jazz'da Talen Horton-Tucker ve Kelly Olynyk, 23'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

SİXERS, EMBİİD’İN 52 SAYISIYLA KAZANDI

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 52 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta Boston Celtics'i 103-101 mağlup etti. Sixers'ta James Harden 20 sayı, 5 ribaunt, 10 asist, P.J. Tucker 11 sayılık katkı sağladı. Jaylen Brown'ın forma giymediği Celtics'te, Derrick White 26 sayı, 7 ribaunt, Jayson Tatum 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Malcolm Brogdon 18 sayı kaydetti.

ROCKETS, LİDER NUGGETS’I FARKLI YENDİ

Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Alperen Şengünlü Houston Rockets, lider Denver Nuggets'ı 124-103 yendi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptığı Rockets'ta, Jalen Green 32, Kevin Porter Jr. 20 sayılık performans sergiledi. Nuggets'ta ise Michael Porter Jr. 23 sayı, 7 ribaunt, Nikola Jokic 14 sayı, 10 ribaunt, Aaron Gordon 13 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR:

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 128-140

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 113-117

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 100-120

Detroit Pistons-Miami Heat: 105-118

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 102-107

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 105-123

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 103-101

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 103-121

Houston Rockets-Denver Nuggets: 124-103

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 119-109

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 133-135 (uzatmada)

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 136-125

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 115-94 (AA)