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Serinin 7. ve son maçı, 15 Mayıs Pazartesi günü Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak.AA

Celtics'te ise Marcus Smart 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Jayson Tatum 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. Jaylen Brown 17, Malcolm Brogdon 16 sayı kaydetti.

Joel Embiid'in 26 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Sixers'ta, Tyrese Maxey 26 sayı, 5 ribaunt, James Harden 13 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Doğu Konferansı yarı finalinde konuk olduğu Philadelphia 76'ers'ı 95-86 mağlup eden Boston Celtics, seriyi 3-3'e getirdi.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Nuggets, Nikola Jokic'in 32 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptığı maçta rakibini 25 sayı farkla yenerek final biletini alan ilk takım oldu.