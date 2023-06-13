NBA şampiyonu kim oldu? 2023 NBA şampiyonu hangi takım oldu? 2023 NBA'de final serisinde kim şampiyon oldu? NBA final serisini kim kazandı? NBA'de şampiyon olan takım hangisi oldu? Denver Nuggets tarihinde ilk kez NBA şampiyonu oldu. Peki 2023 NBA MPV kim oldu? Nikola Jokic Finallerin MVP'si seçildi.

NBA şampiyonu kim oldu? 2023 NBA şampiyonu hangi takım oldu?

Ve müthiş heyecan sona erdi. 2023 NBA şampiyonu belli oldu. NBA finalinde Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup eden Denver Nuggets seride durumu 4-1'e getirdi. böylece Denver Nuggets, NBA tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştı.

Denver Nuggets (104-93) Miami Heat

(104-93) Miami Heat Denver Nuggets (108-111) Miami Heat

Denver Nuggets (109-94) Miami Heat

(109-94) Miami Heat Denver Nuggets (108-95) Miami Heat

(108-95) Miami Heat Denver Nuggets (94-89) Miami Heat

2023 NBA şampiyonu hangi takım oldu: Denver Nuggets

Nuggets, fiziksel ve çoğu zaman baştan savma bir ileri geri gidişte, geceyi 28 sayı (12'de 16 şut) ve 16 ribaund ile tamamlayan Nikola Jokic'in dehası sayesinde kötü bir şut gecesinin üstesinden gelmeyi başardı. Ve Nikola Jokic Finallerin MVP'si seçildi. Bam Adebayo, gecenin büyük bölümünde 20 sayı ve 12 ribaund ile Heat adına öne geçti ancak bu, Heat yıldızı Jimmy Butler'ın erken dönem mücadelelerini yenmeye yetmedi.

Butler kısa süreliğine kritik sürede başladı ve 21 sayı ve 5 asistle bitirdi. Heat, son dört sezonda ikinci kez Finallerde mağlup oldu. Nuggets bu maça tutuk başladı. Ancak savunmadaki azim, cesur ribaundlar ve eve şampiyonluğu getirmek için kinetik çaresizlik, Nuggets'ı oyunda tuttu. 1. çeyreğin başlarında bir liderliğin ardından, Nuggets nihayet üçüncü çeyreğin sonlarında yeniden kazanana kadar hep geriden geldi.

Yıldız Nikola Jokic, Denver'a kaosun içinden ve Miami'den Jimmy Butler'ın çılgın bir zafer için Heat'i geçmesi için geç bir telaşın içinden rehberlik etti. İlk 22 3 sayılık denemesinin 20'sini ve ilk 13 serbest atışının yedisini kaçıran ancak galibiyet serisini evinde kapatmanın bir yolunu bulan Nuggets'ta Jokic 28 sayı ve 16 ribaund ile oynadı

. Butler üst üste sekiz sayı atarak Heat'in 2:45 ile 87-86 öne geçmesine ve yedi sayı geride kalmasına yardımcı oldu. Miami'nin bir sayılık üstünlüğü yeniden kazanmasına yardımcı olmak için 1:58 kala iki serbest atış daha yaptı. Ardından Bruce Brown, Nuggets'ı kesinlikle öne geçirmek için bir hücum ribaundu ve bir tüyo aldı.

15 saniye kala üç sayı geride olan Butler, 3 sayılık atış yaptı ancak ıskaladı. Brown daha sonra oyunu uzaklaştırmak ve Denver'a ligin 47 yıllık serisinde ilk kez şampiyonluğu getirmek için iki serbest atış yaptı. Butler, Heat adına 21 sayıyla maçı tamamladı.

Seri için 3'te %37.6 şut atan Nuggets, bu seride %18 şut çekti. 14 top kaybı yaptılar. Hattan 23'e 13'e gittiler, ancak Brown ve Kentavious Caldwell-Pope sonunda 4'e 4 oldu ve Denver galibiyeti tuzladı. İlk çeyreğin bitimine 2:51 kala Jokic ikinci faulünü yaptı ve yedek kulübesinde Aaron Gordon'a katıldı.

Nuggets, devrenin geri kalanında sahanın her iki tarafında da tereddütlüydü. Her nasılsa, 3 üzerinden %6,7 şut çektikten sonra - Final tarihinin en kötü ilk yarısı (minimum 10 şut), sadece yedi sayı gerideydiler.

2023 NBA MPV kim oldu?

Play-offlarda en çok sayı bulan oyuncu, Play-offlarda en çok asist yapan oyuncu ve Play-offlarda en çok ribaund alan oyuncu olmayı başaran Nikola Jokic haklı olarak Finallerin MVP'si seçildi.

NBA en çok şampiyon olan takımlar

17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers takımlarını 7 şampiyonluk ile Golden State Warriors takip ediyor.