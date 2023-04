Süheyla Yengi'ni yakın bir dönemde kurduğu Süheyla Mektebi'nin ilk mezunu olarak yayınlamaya hazırlandığı şarkısının sözü ve müziğini kendisi yazdı. Yaşar Görkem Arslan'ın düzenlemesini yaptığı 'Ne Kaybederim'in video klibini Ozan Culha çekti. Bu şarkım altın değerinde... İlk teklisi ile yeteneklerini gözler önüne serecek Nazlı Yaşan ' her şeye rağmen müzik tutkumdan ve üretimden vazgeçmedim. Üretmenin her zaman ayakta durmayı sağlayacağının farkında olarak, bu şarkının tılsımlı olduğuna inanıyorum. Bu duyguları ilk defa yaşıyorum. Şarkım benim için altın değerinde' açıklamasında bulundu KÜNYE Ne Kaybederim Söz yazarı besteci : Nazlı Berçem Yaşan Aranjör: Yaşar Görkem Arslan Klip Yönetmeni: Ozan Culha Bu gece son defa ağlasam Adını son defa herşeye koysam ya Başımı yastığa koyduğumda Yanıma son defa yatsan ya Ellerin o güzel ellerin Bu gece son defa yanağımda kalsa Ne kaybederim Neler kaybettim Uğruna zaten Yemin ederim Senden vazgeçtim Sadece son defa yanında Olmak istedim BİYOGRAFİ Nazlı Yaşan 10.03.1993 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Üniversite hayatında her ne kadar konservatuar okumak istese de, sanattan çok uzaklaşmadan psikoloji okudu. Çocukluğundan bu yana müzik, resim ve tiyatroyla ilgilenen Nazlı 2016 yılında İstanbul’a geldikten sonra Süheyla Yengi ile şan derslerine başladı ve akustik sahneler yaptı. Kendi besteleri ile demolar yaptıktan sonra, Süheyla Yengi'nin desteği ile kendi yazdığı şarkıları sunmaya başladı. YENİGÜN HABER MERKEZİ