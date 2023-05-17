AKO Grup bünyesinde yer alan Akojant, savunma sanayiine yönelik yenilikçi jantlarıyla Hollandalı Broshuis firmasının tek jant tedarikçisi oldu. ABD, Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi birçok NATO üyesi orduya tank ve askeri araç taşıyıcı treyler üreten firmaya yıllık 20 binden fazla jant temin edecek.

AKO Grup bünyesinde yer alan Akojant, Türkiye'de üretilen askeri kara araçlarına yönelik ürettiği yenilikçi jantlarının ardından Hollandalı tank ve askeri araç taşıyıcı treyler üreticisi Broshuis ile tek jant tedarikçisi olarak anlaşma imzaladı. ABD, Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi birçok NATO üyesi orduya yıllık 20 binden fazla jant teslim edilecek.

Kızılötesi radarlara yakalanmıyor

Savunma sanayiine yönelik ürettiği nitelikli ürünlerle dikkat çeken AKO Grup, bünyesindeki Petlas'ın geliştirdiği milli muharip savaş uçağı lastiği, milli SİHA ve İHA lastikleri, özgün helikopter projesi Gökbey ve Atak helikopterleri için lastikler ve diğer birçok askeri kara araç lastiklerinin yanı sıra Akojant fabrikasında askeri kara araçlarına yönelik üstün teknolojili, radara yakalanmayan özellikli jantları da üretiyor. Bu kapsamda Petlas ve Akojant'ın iş birliği içinde ürettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlar için Runflat Tekerlek Komplesi, askeri kara araçlarının beka yeteneğine büyük katkılar sağlamıştı. Akojant, ürettiği nitelikli ve üstün teknolojili jantlar, yerli ve uluslararası askeri tank ve kara araç taşıyıcı üreticileri tarafından da ilk tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Dünyanın önde gelen orduları yerli jant kullanacak

Dünyanın önde gelen NATO askeri ordularına tank taşıyıcı lowbed treyler üreten Hollandalı Broshuis ile yapılan anlaşma kapsamında yıllık 20 binden fazla adette jant, Ankara Temelli'de bulunan Akojant fabrikalarında üretilerek, aralarında ABD, Almanya, Hollanda ve Danimarka'nın da yer aldığı dünyanın en büyük NATO ordularının kullanımına sunulacak. NATO askeri standartlarında üretilen ve radara yakalanmayan özellikteki jantlar için Akojant, tek tedarikçi olarak hizmet verecek.

Sağlanan bu nitelikli ihracat başarısına yönelik açıklamalarda bulunan AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, "Son yıllarda önemi gittikçe artan askeri alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu sektöre yönelik üretimlerimizle önemli başarılar elde ettik. Petlas markamızla Türkiye'nin yerli ve milli projelerinin neredeyse tamamına yönelik askeri lastikleri biz ürettik. SİHA'lar, Kızılelma, Milli Muharip Uçak Kaan, Atak ve Gökbey helikopteri, Hürjet, Hürkuş ve adını saymakla bitiremeyeceğimiz birçok askeri kara aracına yönelik lastik, jant ve runflat seti üretip teslim ettik. Şimdi ise bu başarımızı uluslararası alana taşımanın gururunu yaşıyoruz. Hollandalı askeri tank taşıyıcı treyler üreticisi Broshuis tarafından, ürettiğimiz özel nitelikli jantlarla tek tedarikçi olarak seçildik" dedi.

“Nitelikli jant üretimimizle özel projelere destek oluyoruz”

Ar-Ge çalışmalarından üretimine her aşamasında yüzde yüz yerli olarak üretilen jantların NATO'nun dünyadaki en büyük ordularınca kullanılacak olmasının bir devrim niteliğinde olduğuna değinen Abdulkadir Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü. "Akojant fabrikamızda NATO standardında radara yakalanmayan nitelikte ürettiğimiz jantlar bizim üretim anlayışımızın ne kadar esnek olduğuna işaret ediyor. Bu çok özel projeleri nitelikli jant üretimlerimizle destekleyebiliyoruz. Yüzde yüz yerli olan Akojant firmamızın, bu tip uluslararası ve nitelikli projelerle büyümesini hedefliyoruz.”

AKO Grup, bünyesindeki Petlas, Akojant ve Ako Akü markaları ile Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu lastik, jant ve akü üretimi gerçekleştiriyor. Şirketlerindeki üretiminin yarıya yakınını da ihraç ederek tüm dünyada adından söz ettiriyor. Bunun yanı sıra milli teknoloji ile geliştirilen en yeni insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, yerli İHA ve SİHA'lar Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, TB3, TAİ Hürkuş, Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur, Atak, FNSS 4×4 STA, ÖMTTZA ve BMC Tulga’da da stratejik yerlileşme hedefine katkı sağlıyor. Petlas’ın geliştirdiği askeri lastikler bir çok marka tarafından orijinal ekipman lastikleri ve Akojant’ın ürettiği jantlar ise birçok askeri kara aracında orijinal ekipman jantları olarak tercih ediliyor.