NATO, Kosova'da artan gerginlikler üzerine harekete geçti. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Kosova'nın kuzeyindeki Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polis görevlendirmesine bağlı olarak yaşanan gerginliklerle ilgili açıklama yaptı. Lungescu, "Kosova'daki kurumlara gerginliği derhal düşürmeleri, taraflara durumu diyalog yoluyla çözümlemeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO, Kosova Barış Gücü (KFOR) tarafından sağlanan güvenliği sürdürmek için müteyakkız durumda olduğunu vurguladı. KFOR tarafından yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki durumun yakından takip edildiği ve tek taraflı adımların gerginliği artırabileceği şeklinde uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Birinci önceliğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin verdiği yetkiyle güvenli bir ortamın sağlanmasıdır." denildi.

NATO, Kosova'da yaşanan son gerginlikler üzerine taraflara diyalog çağrısı yaptı

Olaylar, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerindeki polis görevlendirmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedelerle başladı. Kosova polisi, 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan belediye başkanlarının resmi binalara girişlerinde güvenlik güçlerinin yardım etmesi amacıyla görevlendirildiğini duyurdu. Ancak, Kosovalı Sırplar polisin görevlendirilmesine karşı çıkarak belediye binaları önünde toplandı ve Kosova'nın kuzeyine giden yolları barikatlarla kapattı.

Bu gelişmelerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ordusuna "hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına doğru hareket ettiği bildirildi.

Kosova'daki taraflar arasında yaşanan gerginlikler, uluslararası toplumun dikkatini çekmiş durumda. NATO'nun çağrısıyla birlikte, diyalog ve müzakerelerin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. (AA)