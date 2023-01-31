Kapitalist Zulüm Sisteminin, SERMAYE Baronlarının koruyucusu NATO, Hiç bir zaman Dünya BARIŞI için harekete geçmedi. Hep Kuvvetten- Güçten yana tercihini koydu. Onların Davulunu çaldı. Ancak bilmediği birşey var. KADERE Karşı gelerek ayakta kalmış hiç bir ZULÜM Sistemi yoktur. Kapitalist SÖMÜRÜ sisteminin yıkılışını NATO’da önleyemeyecektir. Kesin olan birşey vardır ki ZULÜM karanlıktır. Aydınlığı gördüğünde, bazen yavaş yavaş (Kapitalizm gibi), bazen de Komünizm gibi bir anda çöker, çökecektir. HAK, ADALET yolcuları ne kadar çok çalışırsa, ne kadar KARARLI olursa, Sömürü, Zulüm DAĞINA kazmayı ne kadar ISRARLI vurursa, AYDINLIK o kadar yaklaşacak, ZULÜM o kadar çabuk sönecektir.

Önceki makalemizde, RUSYA-UKRAYNA savaşının hazırlayıcılarının Kapitalist SERMAYE Baronlarının olduğunu söylemiştik. Savaş sonucu ne olursa olsun, ne RUSYA, ne UKRAYNA kazanacak. Geçici de olsa sadece SERMAYE sahibi Kapitalistler kazanacak. Ancak, insanlık KAYBEDECEK. Pek çok insan ölecek, Ev-park yıkılacak, Aileler sönecek ve dağılacak, Günahsız çocuklar yetim kalacak, Göçler yollara düşecek, çocuklar, kadınlar, yaşlılar perişan olacak. Kan, gözyaşı, acı-ıztırap savaşa Mührünü vuracak. ŞEYTANIN askerleri, Firavunun, Nemrudun, Karun’un, Ebu Cehil’in takipçileri, (Kapitalist SERMAYE BARONLARI) öyle istedi diye, çıkarları bunu gerektirdiği için Dünyayı Sosyal, Ekonomik sıkıntılar içerisine soktular. Bütün Dünyanın DEGESİNİ bozdular. Bu savaşta bütün BATI (AVRUPA) ABD Sınıfta kaldı. Ne kadar ZALİM olduklarını bir kez daha Dünyaya gösterdiler.

Zulümle, Soygunla, Sömürerek, Kanla, Haramla elde edilen PARAYLA, MAL-MÜLKLE, SERVETLE huzurlu olunacak, mutlu kalınacak hiç bir yer yoktur. KAOS vardır, CİNNET vardır, YIKILIŞ vardır, ÇÖKÜŞ vardır, BİTİŞ vardır.

Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye; “ Ey Oğul! İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın” der. ZALİM Kapitalistler ise, İnsanı öldürmekten zevk alırlar. HAKK’A = GERÇEKLERE yüz çevirerek, HAKİKATİN çok uzağında dururlar.

Hakikatten kopuk; İrtibatsız olan bütün GÜÇLER sanaldır, balondur. Hakikatin PALETLERİ altında yıkılmaya, sönmeye mahkümdurlar. Hakikatin getirdiği sosyal ve tabii Kanunlar vardır. Hiç bir Sermaye gücü bunları değiştirme kuvvetine sahip değildir. HAKK’IN önünden, BATIL yok olmaya mahkümdur. BATILA gönül veren KAPİTALİSTLER de mutlaka yok olacaklardır.

Selâmlar, Allah’a emanet olunuz.