Natalie Portman ve Benjamin Millepied, 2012 yılında dünya evine girmişlerdi. Uzun yıllar süren birlikteliklerinde iki çocukları dünyaya gelmişti. Portman, hem yetenekli oyunculuğuyla hem de toplumsal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla tanınan bir isimken, Millepied ise bale dünyasında adını duyurmuş bir balet ve koreograf olarak biliniyordu.

Ünlü oyuncu Natalie Portman (41), 2012 yılında evlendiği balet eşi Benjamin Millepied (45) tarafından ihanete uğradığı iddialarıyla sarsıldı. İddialara göre, Portman'ın iki çocuğu olan Millepied, 25 yaşındaki iklim aktivisti Camille Étienne ile ilişkisi varmış.

Ünlü oyuncu Natalie Portman ve balet eşi Benjamin Millepied, aralarında yaşanan ihanet krizine rağmen hâlâ birlikte olduklarını ve ilişkilerini düzeltmeye çalıştıklarını belirten aileye yakın kaynaklar, umut verici açıklamalarda bulundu. İddialara göre, Millepied büyük bir hata yaptığını kabul ediyor ve Portman'ın onu affetmesi ve aileyi bir arada tutabilmek için çabalıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi