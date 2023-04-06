Doku Medikal, bir sağlık kuruluşu olarak öncelikle tüm ekibinin deprem konusunda daha bilinçli olması gerekliliğinden yola çıkarak, Akut Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ile Türkiye’de deprem gerçeği konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Doku Medikal konferans salonundaki söyleşide Türkiye’deki fay hatları, deprem sonrası yaşanan afet, afet yönetimi, ilk yardım ve o dönemde neler yapılabileceği konusunda bilgilerini paylaşan Nasuh Mahruki, çalışanların sorularını da yanıtladı.

Deprem ve bir deprem ülkesi olarak Türkiye gerçeğinin altını çizen Mahruki; “hepimiz potansiyel depremzedeyiz. Türkiye dünyada en riskli 10 ülkeden biri. Tarım alanları imara açılmamalı. Kayalık zemin daha dirençli olduğu için ivmesi daha azdır. Koskoca bir coğrafya yerinden oynuyor. Devasa bir güç var depremde. Kırılma süreci yumuşak zemine gelince şiddet artıyor, bina da sağlam yapılmamışsa dayanamıyor” dedi.

Deprem sonrası yıkımlarda ise acil kurtarmanın önemine değinen Nasuh Mahruki, “En kötü plan plansızlıktan iyidir. Deprem bir doğa olayı. Kar gibi, yağmur gibi. Afet ise depremdeki yıkımlardır. Türkiye’deki fay hatları biliniyor. Bu nedenle öncesinde önlem almak çok önemli. Deprem gerçeğiyle karşılaştığımızda ise ilk anda seferberlik ilan edilmeli. Çok hızlı müdahale edilmeli. Enkazdan insanları ilk 24 saatte kurtarırsınız. Her geçen gün ve saat kurtarılmalar azalır” diyerek acil kurtarmanın önemini vurguladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ