Malzemeler:

2 su bardağı pişmiş beyaz pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak, doğranmış

1 adet soğan, doğranmış

2 adet yeşil soğan, doğranmış

1 adet havuç, doğranmış

1/2 su bardağı küçük doğranmış tavuk veya karides (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı tatlı soya sosu

1 yemek kaşığı tuzlu soya sosu

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı şeker

2 adet kırmızı biber, doğranmış (isteğe bağlı)

2 adet yumurta, çırpılmış (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Sarımsak ve soğanı ekleyin ve kısık ateşte 2 dakika kavurun. Tavuk veya karides, yeşil soğan, havuç ve kırmızı biberi tavaya ekleyin ve 5-7 dakika boyunca pişirin. Pişmiş beyaz pirinci tavaya ekleyin ve karıştırın. Tavaya soya sosu, tatlı soya sosu, tuzlu soya sosu, karabiber ve şekeri ekleyin ve karıştırın. Tavada 5-7 dakika boyunca pişirin. Eğer isterseniz, çırpılmış yumurtaları ayrı bir tavada pişirin ve daha sonra pirinç karışımına ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak 1-2 dakika pişirin. Nasi Goreng sıcak olarak servis edin.

Nasi Goreng tarifi, kişisel tercihlerinize göre değiştirilebilir. Bazı tarifler, bezelye, mısır veya mantar eklemeyi önerirken, bazıları da Baharatlı Sambal veya Krupuk gibi yan lezzetleri önermektedir.