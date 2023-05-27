NASA'nın Büyük Keşfi: Uranüs'ün Kuzey Kutbunda Siklon Tespit Edildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bilim insanları, New Mexico'da bulunan Çok Büyük Dizi Teleskobu'nu kullanarak Uranüs'ün kuzey kutbunda büyük bir siklon olduğu değerlendirilen bir atmosfer olayını ilk kez tespit etti. Bu tespit, Uranüs'ün atmosferinin daha derinden anlaşılmasına yol açacak.

Güneş Sistemi'nde Diğer Gezegenlerde Fırtına Benzeri Atmosfer Olayları Yaşanıyor

Yeni keşif, gezegenlerin ister kayadan ister gazdan oluşsun, atmosferlerinin kutuplarda dönen girdaplara dair belirtiler verdiğini gösterdi. Dünya'daki fırtınaların suyun üstünde oluşarak yer değiştirdiği, Satürn ve Uranüs'teki fırtınaların ise kutuplarda sabit olduğu belirtildi. Bu durum, gezegenlerin atmosferik dinamiklerine dair anlayışımızı genişletebilir.

Uranüs: Düz Mavi Bir Gaz Topu Değil

Araştırmanın baş yazarı Alex Akins, Uranüs'ün çok daha dinamik bir dünya olduğunu ve yalnızca düz mavi bir gaz topu olmadığını belirtti. Uranüs'ün örtüsünün altında çok şey olduğunu ifade etti. Bu, Uranüs'ün daha derin anlaşılmasına olanak sağlıyor.

Uranüs'ün Güney Kutbunda Dönen Atmosfer Olayı

Bilim insanları uzun zamandır Uranüs'ün güney kutbunda dönen bir atmosfer olayı olduğunu biliyordu. NASA'nın Voyager 2 uzay aracı, 1986'da buz devinin yanından geçerken güney kutbunun fotoğraflarını çekerek, kutup merkezindeki rüzgarların kutbun geri kalanından daha hızlı döndüğünü göstermişti.

Gelecek Planlar

NASA, önümüzdeki dönemde, yıllar içinde nasıl geliştiğini görmek amacıyla söz konusu siklonu izlemeyi planlıyor. Bu gözlem, Uranüs'ün atmosferinin daha iyi anlaşılmasına ve belki de gezegen atmosferleri üzerine genel anlayışımızın genişlemesine yardımcı olacak.

Yenigün Haber Merkezi