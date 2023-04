NASA, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, her yıl insanların ulusal parklara giderek doğanın güzellikleriyle çevrelenmeyi tercih ettiğini belirtti ve bu parkların uzaydan bakıldığında da muhteşem göründüğünü vurguladı. Paylaşımda, "#NationalParkWeek" etiketi kullanılarak, ulusal parkların önemine ve doğal güzelliklerine dikkat çekildi.

NASA, "@NASA People travel to national parks every year to be surrounded by the beauty of nature. #NationalParkWeek National parks seen from space are just as beautiful. Maybe more?" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, ulusal parkların doğal güzelliklerinin ve korunmasının önemini vurgulayan bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, uzaydan bakıldığında da bu güzelliklerin etkileyici olduğunu göstererek, dünya üzerindeki doğal alanların muhteşemliğine dikkat çekmektedir. NASA'nın bu paylaşımı, insanların doğayı koruma ve çevreye saygı konularında daha duyarlı olmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ