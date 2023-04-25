Hubble Uzay Teleskobu, 33 yıl önce fırlatılmasıyla beraber, uzayın derinliklerini ve evrenin gizemlerini keşfetmek için devrim niteliğinde bir araç haline geldi. Hubble, gökbilimcilerin yıldızlar, galaksiler ve uzak evrenin anlaşılmasına büyük katkılar sağlamıştır.

Bu özel gün, Hubble Uzay Teleskobu'nun bilime ve insanlık tarihine sunduğu katkıları hatırlamak ve takdir etmek için güzel bir fırsat. NASA'nın paylaştığı muhteşem bulutsu görüntü, evrende hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok güzellik olduğunu gösteriyor. Hubble, uzayın gizemlerini aydınlatmaya devam ederken, evrenin anlaşılmasına yönelik çalışmaların önemini ve değerini vurguluyor.

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