

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada enkaz altında kalan insanların bulunmasına yardımcı olması için geliştirdiği 'FINDER' adlı teknolojinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de de kullanıldığını duyurdu.

Söz konusu cihazların Türkiye'deki kurtarma ekiplerine Florida merkezli güvenlik teknolojisi şirketi SpecOps tarafından gönderildiği öğrenildi.



ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI VE NASA BİRLİKTE ÜRETTİ

NASA, 'Finding Individuals for Disaster Emergency Response' yani FINDER'ları NASA ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın birlikte geliştirdiğini ve ardından bu teknolojiyi ticari amaçlı kullanmak isteyen SpacOps şirketine üretim ruhsatı verildiğini vurguladı.

NASA BAŞKANI: TEKNOLIOJİ HAYAT KURTARICI OLABİLİR

NASA Başkanı Bill Nelson da Twitter'dan yaptığı paylaşımda afet dönemlerinde teknolojinin hayat kurtarıcı olabildiğine dikkat çekti ve "FINDER, Türkiye ve Suriye'deki depremin ardından kurtarma ekiplerine ihtiyaç sahiplerinin yerini tespit etmek ve onlara yardım etmek için çok önemli bir araç sağlıyor" ifadelerini kullandı.

KALP ATIŞI VE NEFES ALIP VERMEYİ TESPİ EDİYOR

FINDER teknolojisi, mikrodalga radarı kullanarak enkaz altındaki insanların kalp atışı ya da nefes alıp verme sonucu oluşan

vücut hareketlerini tespit ediyor.

FINDER prototiplerini geliştiren NASA ekibinin lideri Jim Lux cihazın çalışma prensibini "Her kalp atışınızda vücudunuz bir milimetre hareket eder. Enkaz hareket etmediği için cihaz bu kıpırdanmaları ayırt edebiliyor. Biz de bu hareketin nefes alıp verme ya da kalp atışını gösterip göstermediğini kontrol ediyoruz" ifadeleri ile anlatıyor.

İLK OLARAK NEPAL'DE KULLANILDI

Cihaz, ilk olarak 2015 yılında meydana gelen Nepal depreminin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında kullanılmıştı.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından söz konusu cihazın arama kurtarma çalışmalarında da kullanılması için sosyal medyada çağrılar yapılmıştı.