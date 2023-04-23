Haber: Bugün, NASA, dünya genelinde kutlanan Dünya Günü'nü (Earth Day) sosyal medya üzerinden kutladı. Paylaşımda, Dünya'nın en yüksek zirvelerinden okyanus derinliklerine, kurak çöllerden ormanlara kadar, NASA'nın gezegenimizi eşsiz bir perspektiften gözlemleme faaliyetleri anlatıldı.

NASA, etkinlikler ve projeler hakkında bilgi verirken, Dünya Günü'nün başlangıcına ilham veren ünlü "Mavi Toprak" (Blue Marble) fotoğrafını da hatırlattı. Bu özel gün vesilesiyle NASA, dünya çapında yapılan çalışmaları ve projeleri takipçileriyle paylaştı.

Dünya Günü, insanların Dünya'nın doğal güzelliklerine, biyolojik çeşitliliğine ve ekosistemlere saygı göstermesini teşvik etmek için her yıl 22 Nisan'da kutlanmaktadır. Bu vesileyle, NASA'nın gezegenimiz hakkındaki bilgi birikimini ve araştırmalarını geniş kitlelerle paylaşması, farkındalık yaratma ve çevre konularında ilgi uyandırma amacını desteklemektedir.

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