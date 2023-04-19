Uzay Sempozyumu'nda gerçekleştirilen canlı yayında, NASA'nın Artemis programı kapsamında "Ay'dan Mars'a" stratejisi ve bunu gerçekleştirmek için ajansın ne gibi adımlar atacağı anlatıldı. Artemis programı, Ay ve Mars arasında sürdürülebilir insanlı uzay araştırmaları gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Yayında, NASA'nın Artemis Kuşağı'nı nasıl harekete geçireceği ve iş gücü ile altyapılarını nasıl geliştireceği konularına da değinildi. Bu strateji, yeni nesilleri uzay araştırmalarına dahil etme ve uzay teknolojilerini sürdürülebilir kılmak için ortaya konan bir vizyonu temsil ediyor.

Artemis programının başarıya ulaşması, Ay ve Mars arasında uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde insanlı uzay araştırmaları gerçekleştirebilme kapasitesini artıracak. Bu sayede, bilim insanları bu iki gök cisminin bilinmeyenlerini keşfedebilecek ve gelecekteki uzay araştırmalarına önemli katkılar sağlayabilecekler.

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