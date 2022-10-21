NAR TÜKETMENİZ İÇİN 7 ÖNEMLİ NEDEN!

YAŞAM 21.10.2022, 11:05
NAR TÜKETMENİZ İÇİN 7 ÖNEMLİ NEDEN!

Sonbahar ile kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan nar, market ve pazarların tezgahlarını renklendirmeye devam ediyor.