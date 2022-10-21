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NAR TÜKETMENİZ İÇİN 7 ÖNEMLİ NEDEN!
YAŞAM
21.10.2022, 11:05
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Sonbahar ile kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan nar, market ve pazarların tezgahlarını renklendirmeye devam ediyor.
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