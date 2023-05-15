Nar suyunun faydaları

Nar suyu tüketirken posasını da tüketmeye özen göstermelisiniz. Nar suyu posasız tüketildiğinde vitamin açısından zayıflar.

-Nar suyunun sağlık açısından sağladığı faydaların arkasındaki en güçlü neden olarak içerdiği antioksidan miktarı gösteriliyor. Güçlü bir antioksidan olarak bilinen yeşil çay yerine nar suyu içerek 3 kat daha fazla antioksidan alabilirsiniz.

-Nar suyu, prostat kanserine iyi gelir.

-Nar suyu, C vitamini içeriği ile cilt sağlığına iyi gelir.

-Nar suyu sahip olduğu yüksek antioksidan konsantrasyonu sayesinde güçlü bir iltihap sökücü görevi görüyor.

-Nar suyu, yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

-Düzenli olarak tüketilen nar suyu, dayanıklılığı artırırken aynı zamanda spor performansına da olumlu katkı sağlıyor. Antrenman öncesi ve sonrasında içilmesi tavsiye edilen meyve suyu ağrıları azaltabiliyor ve kasların güçlenmesine yardımcı olabiliyor.

-Lifli bir içecek olduğu için yağ yakma özelliğine de sahiptir. Günde 2 bardak nar suyu içmek göbek yağlarından daha hızlı kurtulmanızı destekleyecektir.

-Nar suyu yaşlanmanın cilt üzerindeki olumsuz etkilerini önemli oranda azaltır. Bunun nedeni, narın cilt sağlığı ve yeni cilt hücresi üretimi için gereken neredeyse tüm antioksidanları içermesidir.

Nar suyu günde ne kadar içilmelidir?

Nar suyu tüketiminde önerilen miktar günde 2 bardağı geçmemelidir.

Hamile kadınların nar suyunu fazla tüketmemesi önerilir. Nar suyu uterus kasılmalarına yol açabilir.