Ünlü oyuncu Naomi Watts, meslektaşı Billy Crudup ile evlendiklerine dair haberleri doğruladı. Watts, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir fotoğrafla evliliklerini duyurdu. Fotoğraf, Manhattan'da bir nikah salonu çıkışında gelinlik giymiş bir şekilde poz veren Watts'ı gösteriyor. Watts, fotoğrafın altına "Evli!" notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Gwyneth Paltrow, Melanie Lynskey, Sarah Silverman, Amy Sedaris, Lucy Boynton, Shailene Woodley gibi ünlü isimler, Watts ve Crudup'a en içten tebriklerini iletti. Bu ünlüler, yakın arkadaşları olan çifte birlikte geçirecekleri mutlu bir ömür dilediler. Bu tebrik mesajları, Watts ve Crudup'un bu önemli adımı attıkları için kutlandıklarını ve sektördeki meslektaşları tarafından desteklendiklerini gösterdi.

"Adanmışlık" filminde yönetmen koltuğunda oturan ve Billy Crudup ile birlikte rol alan Justin Theroux, aynı zamanda "Mulholland Çıkmazı"nda Naomi Watts ile birlikte çalışmıştı. Theroux, Watts ve Crudup'a tebriklerini ileterek "İkinize de tebrikler" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Suç dizisi "The Watcher"da Naomi Watts ile birlikte rol alan Jennifer Coolidge ise heyecanla "Yaşasın! Bunu yeni gördüm! Tebrikler! Siz ikiniz daha mutlu görünemezsiniz" şeklinde bir mesaj gönderdi.