Nanoteknoloji Nedir?

Nanoteknoloji; atomların ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek ve maddeyi atomik boyutu ile kontrol etmek amacı ile kullanılmaktadır. Atom üstüne atom koyarak yeni maddeler oluşturmayı ve mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturma çalışmalarını içermektedir. Eğer doğadaki atomik dizilim taklit edilebilir ya da kopyalanabilirse atomlar hareket ettirilebilir ve böylece birçok farklı madde oluşumu sağlanabilir.

Nanoteknoloji Nerelerde Kullanılır?

Nanoteknolojinin alanı oldukça geniştir. Günümüzde matematik, fizik, biyoloji, eczacılık, bilgisayar teknolojisi, malzeme bilimi,elektronik gibi alanlarda kullanımının yanında, tıp alanında da oldukça çarpıcı gelişmelere imkan sağlamıştır.

Malzeme Bilimi: Gelecekte yapılması planlanmış olan yapılara ait küçük ölçekli ve hafif tasarımlar.

Bilgisayar Teknolojisi: Fazlasıyla küçük ve hızlı bilgisayar desteklerinin üretimidir.

Elektrik: Nano ölçekte elektrik devre ekipmanlarının tasarımı.

Tıp: Hasar görmüş sinir merkezlerinin nano ölçekte tamiri.

Biyoloji ve Eczacılık: Biyosentezleme ile ecza eşyalarının üretimi.

Matematik: Nano ölçekte modelleme eylemleri.

Nanoteknolojinin Yararları Nelerdir?

Daha az maliyet ve daha fazla üretim sağlanılabilir. Yaşam kalitesinin artmasında önemli bir etkendir. Daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunar. Zaman ve maliyet kaybı en az seviyelere düşebilir.

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