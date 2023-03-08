Namık Ekin, 18 Mart 1943 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. 12 yaşında askeri okula girdi ve Deniz Kuvvetleri'nde hocalık yaparak emekli oldu.

Namık Ekin, su altı taarruz (SAT) komandosu ve judocu olarak tanınır. Ayrıca su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme dallarında şampiyonluklar kazandı. Su altında 24 saatte 34 bin 800 metreden fazla yüzerek Guinness dünya rekoru kırdı.

Ayrıca, su altında en uzun yüzme (37 saat 6 dakika) 48 kilometrelik rekoru, açık denizde Kilyos-Sarayburnu arasını 11 saat 24 dakika su altında yüzerek geçmesi, İstanbul Boğazı'nı 14 saatte yüzmesi ve Mersin'de KKTC'ye kadar 57 km'lik mesafeyi 28 saatte yüzerek dünya rekorunu kırması gibi birçok başarıya imza attı.

Namık Ekin, 2005 yılında İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir havuzda 5 gün 5 gece (121 saat 35 dakika) boyunca kalmasıyla yeni bir rekor kırdı. Eylül 2007'de Rumeli Feneri'nden Sarayburnu'na kadar olan 52 kilometrelik mesafeyi 13,5 saatte su altından yüzerek tamamladı.

Namık Ekin ayrıca, İstanbul halter şampiyonu, Silahlı Kuvvetler Pentatlon Şampiyonası Dünya dördüncüsü ve Belçika karate kata şampiyonu gibi birçok alanda başarılar elde etti.

Namık Ekin, özellikle su altında yaptığı başarılı performansları ve rekorlarıyla Türkiye'de ve dünya genelinde tanınan bir sporcu olarak anılır.

instagram