Nalburdayım.com 15 bini aşkın ürün ile hizmet veriyor

Yapı malzemeleri sektöründe 30 yıllık perakende, toptan satış ve ihracat tecrübesi bulunan Neyzen A.Ş.’nin dijitale yansıması olarak 2019 yılında hizmet vermeye başlayan nalburdayim.com, sisteminde bulunan 700’ü aşkın marka, yaklaşık 300 farklı kategori ve 15 bini aşkın ürün çeşidiyle büyümesini sürdürüyor. 2022 yılında yüzde 300 büyüme oranı yakalayarak dikkatleri üzerine çeken firma, güçlü altyapısı ve lojistik ağı, trendleri takip eden dinamik ekibi ile Türkiye’nin 81 ilinde kusursuz hizmet sunuyor. Yapı malzemeleri alanında aranan her ürünü tek bir adresten temin etme imkanı sunduklarını belirten nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, “Nalburdayim.com ailesi olarak ’Nöbetçi nalburunuz’ mottosuyla yolculuğumuza başladığımız için tüm müşterilerimiz aradıkları her ürünü her an sistemimizde bulabiliyor. Güçlü bayiliklerimizle birlikte yüzde 100 kaliteli hizmet politikasıyla çalışıyoruz. Hem en çok ihtiyaç duyulan hem de trend olan ürünleri en kısa sürede, en uygun fiyatlarla tüketicilere sunmamız bizi Türkiye’nin en sevilen markalarından biri haline getirdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 300’lük bir büyüme yakaladık. Aktif 60.000 üye sayısına ulaşan markamız ile 2023’te hizmet anlayışımız ile bu oranı daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Geniş ürün yelpazesi ile tüm ihtiyaçlar tek adreste toplanıyor

Nalburdayim.com banyodan mutfağa, ev gereçlerinden hırdavata, boyadan aydınlatma ürünlerine kadar tüketicilerin aradığı tüm yapı malzemelerini güçlü bayilikleri sayesinde kısa sürede müşterileri ile buluşturuyor. İstanbul içinde kurduğu lojistik ağıyla kargoya gerek duymadan hızla teslimat yapan firma, şehir dışı gönderimlerini de ortalama 3 günde teslim ediyor. Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal müşterilerine toplu siparişlerde de özel fiyatlar sunmanın yanı sıra dinamik yapısı sayesinde trendlere giren her ürünü sistemlerine eklediklerini belirten Ozan Bük, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sezonda en çok talep edilecek ürünleri öngörerek hazırlıklarımızı yapıyoruz ve gelen yoğun talepler karşısında nitelikli operasyon yapımızla hızlı aksiyon alıyoruz. Müşterilerimizin özellikle ev dekorasyon ürünlerine talebi yüksek oluyor. Şu anda müşteri portföyümüzün yüzde 40’ını kurumsal müşterilerimiz oluşturuyor, hedefimiz uygun fiyat politikamızla hem bireysel hem de kurumsal müşteri portföyümüzü 2023 yılında arttırmayı hedefliyoruz.”

Nalburdayim.com AR-Ge ekibi ile ürün geliştiriyor

Açık ve kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekarelik depolama alanıyla hizmet veren nalburdayım.com, müşterilerinin talepleri doğrultusunda Ar-Ge ekipleri ile ürünler geliştiriyor. nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, “Ar-Ge çalışmalarımıza, altyapımıza, lojistik süreçlerimize ve ekibimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize üst düzey hizmet verebilmek için ekibimizi donanımlı bireylerden seçiyoruz. Aynı zamanda kadın istihdamına da önem veren bir markayız. Şu anda ekibimizin yüzde 25’ini kadın çalışma arkadaşlarımız oluşturuyor, iş başvurusunda bulunan kadın sayısı çok az ancak istihdam ettiğimiz kadın çalışma arkadaşlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca lojistik süreçlerimiz için araç parkurumuzu genişletmenin yanı sıra bu yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız Anadolu Yakası bölge müdürlüğümüz aracılığıyla da hizmet ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi. (YHM)