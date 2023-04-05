PTT, bundan sonra tüketicilerin kredi çekebilecekleri bir yer haline geldi. Özellikle emeklilerin bu yolu kullanarak tüketici kredisi çekme yoluna başvurması bekleniyor. Bu nedenle, uygun fiyatlı kredi almak isteyenler PTT ile iletişime geçiyorlar. PTT'nin kredi alımı ve geri ödemesi kolay ve basit olacaktır. Emeklilik gelirleri neredeyse yarıya düştüğünden, diğer giderlerdeki artışlarla birlikte finansal zorluklar yaşanıyor. Büyüyen çocukların eğitim masrafları da artmaktadır. Bu nedenle, PTT emekli vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi vermeyi taahhüt ediyor.

PTT EMEKLİLERİ SEVİNDİRİYOR

Aktif Bank, PTT aracılığıyla sunduğu kredi seçeneklerinde 10.000 TL, 20.000 TL, 30.000 TL ve 50.000 TL gibi farklı miktarlar sunmaktadır. Bu kredi seçenekleri, emeklilerin TC kimlik numaraları ile başvurabileceği bir fırsat sunmaktadır. Ancak başvuru yapacak kişilerin 80 yaşından küçük olması gerekmektedir. Kredinin kefilsiz ve şartsız olarak sunulması ise, birçok kişi tarafından beğenilen bir özelliktir. Sadece emekli olmak yeterlidir ve ipotek ya da teminat gibi şeyler gerekmemektedir.

PTT KREDİ NASIL BAŞVURULUR?

PTT, maaşını PTT iş yerlerinden alan emeklilere özel bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsat sayesinde, emekliler SMS yoluyla ön müracaatlarını yaparak kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Bunun için, 3050 numaralı hatta bir mesaj göndermek yeterlidir. Mesajda PTT, boşluk, TC Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileri yer almalıdır. Başvurunuzun kabul edilmesinin ardından, size en yakın PTT şubesine gelerek gerekli belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, TC Kimlik Numarası'nın son rakamı bildirildiğinde ihtiyaç kredinizi çekebilirsiniz. 36 ay vadeli ve düşük faizli kredi fırsatı, birçok emeklinin dikkatini çekeceği için başvuruların artması beklenmektedir. Bu fırsatın kaçırılmaması ve zamanında başvuru yapılması önerilmektedir.