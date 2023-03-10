Gazeteci Nagehan Alçı, katıldığı programda AKP'ye karşı aldığı tavırla TT oldu. Alçı yaptığı açıklamada "Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren bir siyasi tarafta bulunamam. Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam" dedi.

Tanju Özcan ile aynı tarafa geçmeyeceğini belirten Alçı;

" Nagehan Alçı sizin tarafa geçti' lafı çöp. Ama ben mevcut otoriter rejim blokunun ve müesses nizamın da parçası olmam, olamam" şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi