Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD'ın duyurusuna göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntının Kayseri, Muş gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Paniğe neden olan depremin ardından kent merkezindeki okullarda öğrenciler tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde özellikle yüksek katlarda oturanların sarsıntıyı şiddetli hissettiği belirtildi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremin ardından sahada tarama çalışması yürütüldüğünü belirterek sarsıntı dolayısıyla herhangi olumsuzluğun meydana gelmediğini bildirdi.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Bingöl, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün sürekli olarak uyardığı iller arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde DHA'ya konuşan Görür, "Erzincan, Bingöl-Karlıova arasında 7,4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. En son deprem orada 1790'larda oldu. Bingöl Karlıova'yla Bingöl Göynük arasında da 7,2 büyüklüğünde deprem olabilir. Güneydoğu Anadolu'da özellikle Adıyaman ve Hakkâri arasındaki o bindirme kuşağında bazı sıkışmalar olmuş olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Naci Görür, o bölgeyi işaret edip uyardı: '7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' Naci Görür, o bölgeyi işaret edip uyardı: '7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' Görür, Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin de, Adana ve Bingöl bölgesinde beklenen depremi tetiklemiş olabileceğine dikkat çekmişti. NTV'de konuşan Görür, şu ifadeleri kullanmıştı: “Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana’da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs ile Bingöl Karlıova’da bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak.”

NACİ GÖRÜR'DEN YENİ AÇIKLAMA: BÖLGE HASSAS HALE GELMİŞTİ

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bingöl merkezli meydana gelen depremin daha öncesinde de beklendiğini ifade eden Görür, şu ifadeleri kullandı: "Bingöl-Su Düğünü’nde 4,5 deprem oldu. Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti."