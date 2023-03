Prof. Dr. Naci Görür’ 1947 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. 1966 yılında İTÜ Maden Fakültesi’ne girdi. Üniversiteyi İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile okudu. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Y.Mühendis olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar İTÜ’de asistan olarak çalıştı. 1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursu ile doktora yapmak üzere İngiltere’ye gitti. London University, Imperial College, Royal School of Mines’da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı. 1978’de Türkiye’ye dönerek İTÜ’de çalışmaya başladı. Bu üniversitede 1983’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi’nin dekanlığını yaptı.

Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında araştırmalar yaptı. Özellikle 1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi’nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösterdi ve çok sayıda ulusal ve uluslar arası proje yürüttü. Dr. Görür 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.

