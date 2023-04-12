Aralarında 15 kadın ve 20 çocuğun da olduğu en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Saldırının savaş uçaklarıyla başladığı ve ardından helikopterlerle devam ettiği belirtildi. Saldırının, Pa Zi Gyi'deki Halk Savunma Güçleri (PDF) Ofisi'nin açılışına katılan çok sayıda kişinin bulunduğu bir günde gerçekleştiği kaydedildi.

Devrik lider Aung San Suu Çii yanlısı siyasetçilerin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), saldırıyı "masum sivillere karşı gelişigüzel aşırı güç kullanımının bir savaş suçu teşkil etmesinin bir başka örneği" olarak nitelendirdi.

Myanmar ordusunun Ekim 2022'de düzenlediği bir başka hava saldırısında ise en az 80 kişinin öldüğü ileri sürülmüştü. Myanmar'daki askeri darbenin ardından yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti ve 13 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak:AA