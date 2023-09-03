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Dünyanın en iyilerinin yarıştığı MXGP Türkiye’de ilk şampiyon belli oldu. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın son yarışı olan MXWOMEN TÜRKİYE’de şampiyonluğu Courtney Duncan kazandı.

DUNCAN DÖRDÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON

Kawasaki’den Yeni Zelandalı Courtney Duncan, dördüncü kez Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu oldu. 270 puanla şampiyon olan Duncan’ın ardından GASGAS’dan İspanyol Daniela Guillen 250 puanla ikinci oldu. 230 puan toplayan Kawasaki’den Hollandalı Van Drunen üçüncü oldu.

Bugün yapılan ikinci yarışı, Fantic’ten Hollandalı Lynn Valk ilk sırada tamamladı. İkinciliği ise, Kawasaki’den Yeni Zelandalı Courtney Duncan alarak şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Duncan, dördüncü kez dünya şampiyonu olarak tamamladı. İkinci yarışın üçüncüsü ise, KTM’den Danimarkalı Sara Andersen oldu.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın (MXWOMEN) son ayağı olan Türkiye etabında ilk yarışı dün Courtney Duncan kazanmıştı. Yarışta ikinciliği Yamaha’dan Alman Larissa Papenmeier, üçüncülüğü ise GASGAS’tan İspanyol Daniela Guillen almıştı.

TAKIMLARDA DA KAWASAKI

Takımlarda şampiyonluğu Kawasaki 292 puanla alırken, ikinciliği 250 puanla GASGAS, üçüncülüğü 217 puanla Yamaha aldı.