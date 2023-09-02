Tahmini Okuma Süresi: dakika

Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan motokrosun en iyisini belirleyen Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) Dünya Kadınlar (WMX) ve Avrupa Büyükler (EMX250) yarışıyla Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde başladı. Arjantin, İtalya, İsviçre, Portekiz, İspanya, Fransa, Letonya, Almanya, Endonezya, Çekya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yayınlanıyor.

KADINLARDA DUNCAN ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın (MXWOMEN) son ayağı olan Türkiye etabında ilk yarışı, Kawasaki’den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazandı. Böylece sıralamada 248 puana ulaşan Duncan, ikinci yarış öncesi şampiyonluğu büyük bir sürpriz olmazsa kazanacak. Yarışta ikinciliği Yamaha’dan Alman Larissa Papenmeier alarak, toplam puanını 127’ye taşıdı. Üçüncülüğü ise GASGAS’tan İspanyol Daniela Guillen aldı ve toplamda 227 puana ulaşarak şampiyonluk umudunu ikinci yarışa sakladı. Yamaha’dan Selen Tınaz ve GASGAS’tan Irmak Yıldırım20 ve 21’inci sıralarda yarışı tamamladı.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA DA ŞAMPİYON YARIN BELLİ OLABİLİR

Avrupa Motokros Şampiyonası’nın Afyonkarahisar’daki 9. etabındaki ilk yarışı Fantic’ten Hollandalı Cas Valk kazandı. 38 sporcunun start aldığı yarışta Valk’ın ardından Yamaha’dan İtalyan Andrea Bonacorsi ikinciliği ve Husqvarna’dan Hollandalı Kay Karssemakers’ta üçüncülüğü elde etti. İtalyan sporcu Bonacorsi İngiltere MXGP’si öncesi yarınki yarışa göre şampiyonluğunu ilan edebilir.