Müzikseverlerin bu ilgisinin yeni şarkıları için kendisini motive ettiğini belirten Ekrem Aliyaşar şimdilerde müzisyenlik kimliğinin dışında oyunculuk alanında da ilerlemek istediğini belirterek bu alanda eğitimlere de başlayacağını açıkladı.

Oyunculuk ve müzisyenliği beraber yürütmek istediğini belirten Aliyaşar yakında oyuncu kimliğiyle de ekranlarda boy göstereceğe benziyor.

Ekrem Aliyaşar instagram:

https://www.instagram.com/ekrem.aliyasar/

Alper Ergez PR İnstagram:

https://www.instagram.com/alperergezpr/

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