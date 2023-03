Sanatçı, müzisyen, müzik öğretmeni Murat Kaya yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından, üzerinde titizlikle çalıştığı 'TUZLU AŞK' isimli yeni teklisini, 17 Mart Cuma günü İrem Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlıyor. Şarkının sözü ve müziği Murat Kaya’ya, miks, mastering ve düzenlemesi sanatçının 2018’de piyasaya çıkardığı ‘’Dönüş’’ isimli albümünde yine birlikte çalıştığı, Yedi Karanfil enstrümantal serisi, Alpay, Mümin Sarıkaya, Kubat, Serkan Çağrı, Işın Karaca, Volkan Konak gibi önemli isimlerin de albümlerine düzenlemeleriyle katkı sağlayan müzisyen, aranjör Cihan Sezer tarafından gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır sosyal içerikli konulardaki hassas yaklaşımları, aktif proje temelli müzik sanat çalışmaları ve üretimlerini kendisine has sanatçı duruşuyla birleştiren protest folk music temsilcilerinden Murat Kaya, şarkılarında duygusal bütünlüğü sonsuzlukla eşitlerken, gerçeğin felsefik yaşama yansıyan derinliğini müziklerine her defasında incelikle taşımayı önemsiyor.

Murat Kaya, ‘Tuzlu Aşk’ tekli şarkısında yine kendi sesinin, kendi derinliğinin duygusal izinde olmayı önemsemiş görünüyor. Türkiye'nin protest karakterli bas bariton vokalleri arasında gösterilen Murat Kaya, 2003 yılında dünya düzeyinde Murat Kaya; Selda Bağcan'ın en çok satan 'Anne Ben Geldim/Sivas’ın Yollarına' adlı solo albümünde seslendirdiği 'Ahmedim' isimli eserin de söz, müzik, kayıtlarına imza attı.

'Yaşarken her defasında kendi şarkılarımın duygusal yolculuğuna tanıklık ediyor olmak benim açımdan zorlu sınavlardan biri adeta. İçinizde sürekli tınlayan biçimde her keresinde yeni bir şarkı yazmak gücüyle nefes almak, bestelemek sürekliliği ile şarkılaşmak müzik üretmek kolay değil. Çok heyecanlı, merak içinde ve mutluyum. Tuzlu Aşk; Geçmişten bugüne gerçeğe ait duygusal yaşamını özleyen, güçlü sevgisinde duygularının izini arayan her insanın dinlediğinde kendisinden anlamlar, yansıyışlar bulacağı bir dünya seslenişi oldu benim için. Yurdumuz insanları sade örselenmemiş sevgi duygularının özlemi içinde yaşamayı önemsiyor. O nedenle dileğim ‘Tuzlu Aşk’ı dinleyen her insanın sevgi yaşamında güzellikle yerini alması.’ şeklinde duygularını belirten Murat Kaya’nın yeni teklisi ‘Tuzlu Aşk’ sanatçının müzik sanat kariyerinde beşinci solo çalışması.

YENİGÜN HABER MERKEZİ