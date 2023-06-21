Belediye Binası'nın onur salonunda bir araya gelen yetkililer, "sözünü tutacak zengin bir Arles yazı" vaat ediyorlar.

Arles Yazı, Arles yaz sezonunun yeni adı. Şehir tarafından düzenlenen etkinlikler, büyük festivaller, sergiler, müzeler ve vakıflar... Bu çeşitli ve zengin program, 19 Haziran 2023'te Belediye Binası'nın onur salonunda sunuldu.

"Bu yıl, belediye hizmetleri tarafından düşünülen etkinlikler üç ana eksene bağlı: çeşitlilik, tarihsel aktörlerin (Fotoğraf Buluşmaları ve Arles'deki Les Suds festivali) yerleşikliği ve proje taşıyıcılarının desteklenmesi," diye açıklıyor Belediye Başkanı Yardımcısı Jean-Michel Jalabert. Böylece, şehir tarafından düzenlenen onlarca etkinlik, Müzik Festivali, Fotoğraf Sergisi, Müzikli Sokaklar, önümüzdeki üç ayı süsleyecek. Yeni etkinlikler arasında, Hizmet Patrimony tarafından sunulan animasyonların uzun listesine eklenen Saint-Trophime manastırının tiyatral bir turu, Palyaço Manastırı bulunuyor. "Çocukların Arles kültürü ve mirasının taşıyıcıları olması önemli," diye belirtiyor, mirasla görevli belediye başkanı yardımcısı Sophie Aspord.

Bu belediye programının önemli bir kısmı olan 14 Temmuz, festivaller, gelenekler ve Provensal kültürlerden sorumlu yetkili Mandy Graillon tarafından "değer kazandırma" çabasına tabi tutuldu. "Bu geleneksel etkinlik, popüler ve kuşaklar arası bir çimento görevi görüyor," diye tartışıyor belediye başkanı yardımcısı, programı açıklamadan önce. Büyük askeri geçit töreninin Lices Bulvarı'nda saat 10'da yapılmasının ardından, Arlesliler, cumhuriyetçi bir öğle yemeğini paylaşmaya ve halk balosunda eğlenmeye davet edilirler. Ve finalde, şarkıcı Lartiste, Charles-de-Gaulle meydanında saat 21:30'da konser verecek.

ŞEHİR, BÜYÜK KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ DESTEKLİYOR Belediye ayrıca bağımsız organizatörler tarafından düzenlenen etkinliklere destek sağlama konusunda da taahhütte bulunuyor. Hatta bu yıl, Fotoğraf Buluşmaları ve Arles'deki Suds'a sağladığı lojistik ve mali desteği bir anlaşma ile resmiyete döktü. Böylece Buluşmalar, bu yıl yeni bir sergi mekanı olan Cryptoportiques'ı kullanabilirler. Toplamda, bu ilk Arles Yazı etkinliğini oluşturacak 100'den fazla etkinlik ve 120 sergi olacak. Hem eğlence hem de kültür açısından büyük bir ilgi var: bölge için geri dönüşler, yatırılan bir euro için dokuz euro olacak. Bir buçuk milyon ziyaretçinin beklendiği yaz sezonu, her yıl olduğu gibi bir "ekonomik lokomotif" olmalıdır.