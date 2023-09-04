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Atlantis Yapım müziğin yıldızlarını İzmirlilerle buluşturuyor. Bugüne dek sayısız konsere imza atan Atlantis Yapım, 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Alsancak Müzik Festivali ile müzik tutkunlarını bir araya getirecek.

İzmir Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek festivalin ilk konukları 22 Eylül Cuma günü Sertab Erener, Adamlar, Evdeki Saat ve Kendimden Hallice olacak. Türk Pop Müziğin kült isimlerinden biri olan Sertab Erener performansı ile başlayacak gün, son dönemin alternatif gruplarından Adamlar, Evdeki Saat ve Kendimden Hallice ile devam edecek.

Festivalin ikinci gün konukları Manga, Fatma Turgut, KÖFN ve Crystal Kit olacak. 23 Eylül Cumartesi günü sahnede olacak yıldızlar müzikseverlere tam bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Festivalin son günüde sahne Türk Pop Müziğin Yıldızlarında

Festivalin son gününde Türk Pop Müziğin Diva Bebesi Melike Şahin, yine Türk Pop Müziğin yıldızı Mabel Matiz sahne alacak. Mert Demir, Soft Analog’un da sahne alacağı konser serisi 24 Eylül Pazar günü son bulacak.

Doyasıya eğlenebileceğiniz eşsiz bir müzik deneyimi için biletler online satış platformlarında...

ALSANCAK MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI // İZMİR HAVAGAZI FABRİKASI

22 Eylül 2023 Cuma

Sertab Erener- Adamlar- Evdeki Saat- Kendimden Hallice

23 Eylül 2023 Cumartesi

Manga- Fatma Turgut- Köfn - Crystal Kıt

24 Eylül 2023 Pazar

Mabel Matiz- Melike Şahin- Mert Demir- Soft Analog