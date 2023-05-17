Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası olarak kabul edilir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeleri ücretsiz olarak ziyaret etmek mümkün. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler…

Adana Müzesi

Amasya Müzesi

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Cumhuriyet Müzesi

Antalya Müzesi

Antalya Alanya Müzesi

Antalya Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

Antalya Side Müzesi

Aydın Müzesi

Bartın Amasra Müzesi

Burdur Müzesi

Bursa Arkeoloji Müzesi

Çanakkale Troya Müzesi

Çorum Müzesi

Edirne Müzesi

Edirne Türk – İslam Eserleri Müzesi

Erzurum Atatürk Evi Müzesi

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

Hatay Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir Atatürk Müzesi

İzmir Efes Müzesi

İzmir Ödemiş Müzesi

Kahramanmaraş Müzesi

Kastamonu Müzesi

Kars Müzesi

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Kocaeli Müzesi

Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi

Konya Mevlana Müzesi

Mardin Müzesi

Mersin Müzesi

Muğla Bodrum Sulaltı Arkeoloji Müzesi

Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi

Muğla Fethiye Müzesi

Muğla Marmaris Müzesi

Muş Müzesi

Nevşehir Hacıbektaş Müzesi

Niğde Müzesi

Samsun Gazi Müzesi

Sinop Müzesi

Sivas Müzesi

Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi

Şanlıurfa Müzesi

Tunceli Müzesi

Uşak Müzesi

Van Müzesi

YENİGÜN HABER MERKEZİ