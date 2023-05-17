Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası olarak kabul edilir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeleri ücretsiz olarak ziyaret etmek mümkün. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler…

Adana Müzesi



Amasya Müzesi



Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi



Cumhuriyet Müzesi



Antalya Müzesi



Antalya Alanya Müzesi

Antalya Demre Likya Uygarlıkları Müzesi



Antalya Side Müzesi



Aydın Müzesi



Bartın Amasra Müzesi



Burdur Müzesi



Bursa Arkeoloji Müzesi



Çanakkale Troya Müzesi



Çorum Müzesi



Edirne Müzesi

Edirne Türk – İslam Eserleri Müzesi



Erzurum Atatürk Evi Müzesi



Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi



Gaziantep Arkeoloji Müzesi



Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi



Hatay Müzesi



İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi



İzmir Arkeoloji Müzesi



İzmir Atatürk Müzesi



İzmir Efes Müzesi



İzmir Ödemiş Müzesi



Kahramanmaraş Müzesi



Kastamonu Müzesi



Kars Müzesi

Kocaeli Müzesi



Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi



Konya Mevlana Müzesi



Mardin Müzesi



Mersin Müzesi



Muğla Bodrum Sulaltı Arkeoloji Müzesi



Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi



Muğla Fethiye Müzesi



Muğla Marmaris Müzesi

Muş Müzesi



Nevşehir Hacıbektaş Müzesi



Niğde Müzesi



Samsun Gazi Müzesi



Sinop Müzesi



Sivas Müzesi



Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi



Şanlıurfa Müzesi



Tunceli Müzesi

Uşak Müzesi



Van Müzesi

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