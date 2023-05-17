Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası olarak kabul edilir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeleri ücretsiz olarak ziyaret etmek mümkün. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler…
Adana Müzesi
Amasya Müzesi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Cumhuriyet Müzesi
Antalya Müzesi
Antalya Alanya Müzesi
Antalya Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
Antalya Side Müzesi
Aydın Müzesi
Bartın Amasra Müzesi
Burdur Müzesi
Bursa Arkeoloji Müzesi
Çanakkale Troya Müzesi
Çorum Müzesi
Edirne Müzesi
Edirne Türk – İslam Eserleri Müzesi
Erzurum Atatürk Evi Müzesi
Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
Hatay Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
İzmir Arkeoloji Müzesi
İzmir Atatürk Müzesi
İzmir Efes Müzesi
İzmir Ödemiş Müzesi
Kahramanmaraş Müzesi
Kastamonu Müzesi
Kars Müzesi
Kocaeli Müzesi
Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi
Konya Mevlana Müzesi
Mardin Müzesi
Mersin Müzesi
Muğla Bodrum Sulaltı Arkeoloji Müzesi
Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi
Muğla Fethiye Müzesi
Muğla Marmaris Müzesi
Muş Müzesi
Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
Niğde Müzesi
Samsun Gazi Müzesi
Sinop Müzesi
Sivas Müzesi
Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi
Şanlıurfa Müzesi
Tunceli Müzesi
Uşak Müzesi
Van Müzesi
YENİGÜN HABER MERKEZİ